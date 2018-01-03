Алькантара хочет вернуться в «Барселону»

Согласно утверждениям из СМИ, полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара желает вернуться в «Барселону».
Сообщается, что 26-летний футболист недоволен своим положением в немецком клубе. Отмечается, что креативный хавбек хочет вернуться в родную испанскую команду, где выступал ранее. В настоящее время Тиаго находится в лазарете «Баварии», так как в ноябре получил серьезную мышечную травму. Напомним, что Алькантара переехал из Каталонии в Мюнхен в 2013 году.
Остается одно-пропал без вести.Если не появится Апсни,я не смогу дальше нормально писать,так как Апсни мой наставник-устар.
Остается одно-пропал без вести.Если не появится Апсни,я не смогу дальше нормально писать,так как Апсни мой наставник-устар.
Но лично я не считал этот уход таким уж и провальным решением (хоть и было неприятно), т.к. игрок ну очень часто травмировался. Это как Бэйл щас - вроде бы игрок сильный, и радуешься наличию такого сильного игрока в команде, но в то же время постоянно подводит команду.
А теперь обратно хочет. Сомневаюсь, что Барсе сейчас нужна такая хрусталь.
Но лично я не считал этот уход таким уж и провальным решением (хоть и было неприятно), т.к. игрок ну очень часто травмировался. Это как Бэйл щас - вроде бы игрок сильный, и радуешься наличию такого сильного игрока в команде, но в то же время постоянно подводит команду.
А теперь обратно хочет. Сомневаюсь, что Барсе сейчас нужна такая хрусталь.
Логическим продолжением их деятельности будет возвращение в Каталонию и создание Новой Космической Барселоны.
Логическим продолжением их деятельности будет возвращение в Каталонию и создание Новой Космической Барселоны.