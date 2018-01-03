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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.95 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Алькантара хочет вернуться в «Барселону»

сегодня, 14:58

Согласно утверждениям из СМИ, полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара желает вернуться в «Барселону».

Сообщается, что 26-летний футболист недоволен своим положением в немецком клубе. Отмечается, что креативный хавбек хочет вернуться в родную испанскую команду, где выступал ранее. В настоящее время Тиаго находится в лазарете «Баварии», так как в ноябре получил серьезную мышечную травму.  Напомним, что Алькантара переехал из Каталонии в Мюнхен в 2013 году.

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Все комментарии
Мальвиночка
Мальвиночка ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:44
ALBA BARCELONA 21:
Если подумаю,что спился,могу ошибаться,на алкаша он не похож.Если где то отдыхал бы в Мальдивах хоть,все равно писал бы. Остается одно-пропал без вести.Если не появится Апсни,я не смогу дальше нормально писать,так как Апсни мой наставник-устар.
А может его новый дизайн сайта не впечатлил? И он пропал. Ну что творится((( Хны(( Хны((( Барс-ф пропал, очень редко заходит, Барселонага тоже, теперь и Апсни нас покинул. А ты заметил что он одновременно с Жменей пропал?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Мальвиночка
сегодня в 19:39
Мальвиночка:
Друг мой , скажи не видел после нового года Апсни? Куда он пропал?
Если подумаю,что спился,могу ошибаться,на алкаша он не похож.Если где то отдыхал бы в Мальдивах хоть,все равно писал бы.
Остается одно-пропал без вести.Если не появится Апсни,я не смогу дальше нормально писать,так как Апсни мой наставник-устар.
Bars kg
Bars kg
сегодня в 19:30
Вернуть Тьяго и Коут не нужен
Фата лист
Фата лист ответил Murad0202
сегодня в 19:27
Нужен он Барсе, центральный полузащитник сильный точно нужен.
leopit
leopit
сегодня в 19:20
    liverpооl2014
    liverpооl2014
    сегодня в 18:54
    Хорош Тьяго. Я бы вернул.Один косяк в нем есть-травматичный.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:48
    Куда как не в Барселону он хочется вернутся) Соскучился по братским объятиям Рафиньи? Удивлен, что он не горит желанием перебраться в Манчестер Сити к своему старому знакомому Пепу)
    spartach091
    spartach091 ответил Мальвиночка
    сегодня в 18:43
    в урюпинске делать нечего.неделю был там в командировке.тупняк наисельнейший))я про урюпинск шо в волгоградской обл)
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 18:21
    Вряд ли получится!
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил barcelonistas
    сегодня в 18:20
    barcelonistas:
    Игрок супер, взращивали как замену Хави. И Хави уже нет, да и Иньеста не молодеет. Но хрустальный. Возможно, возврат не плохой вариант, но с учетом покупки Коутиньо при игре того в центре поля Тиаго не будет получать времени на поле столько, сколко в "Баварии".
    Не продаст его Ливер, закатай губу.
    Murad0202
    Murad0202 ответил Фата лист
    сегодня в 18:17
    Фата лист:
    Круче Ракитича. Один вопрос, зачем продавали?
    Он сам этого требовал. До окончания контракта оставался 1 год и он не хотел его продлевать, так как ему не хватало игровой практики. Хотя, учитывая что в его конкурентах были Хави, Иньеста и Фабрегас - он еще нормально играл - больше 20 матчей с учетом замен доигрывал за сезон. Хотели подготовить замену для стареющего Хави - не захотел терпеть, ушел вместе с Гвардиолой (Барса решила отпустить за 25млн, что бы через год не ушел бесплатно).
    Но лично я не считал этот уход таким уж и провальным решением (хоть и было неприятно), т.к. игрок ну очень часто травмировался. Это как Бэйл щас - вроде бы игрок сильный, и радуешься наличию такого сильного игрока в команде, но в то же время постоянно подводит команду.
    А теперь обратно хочет. Сомневаюсь, что Барсе сейчас нужна такая хрусталь.
    Мальвиночка
    Мальвиночка ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 17:52
    ALBA BARCELONA 21:
    Талантливый игрок но легко ломается каждый год,как и его брат Рафинья.Постоянные травмы,поэтому вряд ли его возратит Барса,и так устали от постоянного лазарета его брата.
    Друг мой , скажи не видел после нового года Апсни? Куда он пропал?
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 17:48
    Талантливый игрок но легко ломается каждый год,как и его брат Рафинья.Постоянные травмы,поэтому вряд ли его возратит Барса,и так устали от постоянного лазарета его брата.
    Zayac_65
    Zayac_65
    сегодня в 17:23
    Потащил его за собой Гвардиола, но в Англию брать не стал. Так что доигрывай. В Барсу врядли позовут обратно.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 17:18
    Уходя – уходи!
    Мальвиночка
    Мальвиночка
    сегодня в 17:06
    А я хочу из Кемерова вернуться на свою родину в урюпинск
    Конфетка ненаглядная
    Конфетка ненаглядная
    сегодня в 17:05
    хотеть не вредно
    viv
    viv
    сегодня в 16:55
    Пора возвращаться домой
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 16:53
    Круче Ракитича. Один вопрос, зачем продавали?
    Пластун
    Пластун
    сегодня в 16:51
    Он сам захотел уехать и ныл о времени. Если вернуть то опять будет ныть. Ушёл? Уходи дальше.
    Roman73
    Roman73
    сегодня в 16:33
    Хосеб Гвардьола и Тиаго Алькантара два талантливых каталонских агента , пустившихся по миру повысить своё футбольное искусство , поучиться у врагов.
    Логическим продолжением их деятельности будет возвращение в Каталонию и создание Новой Космической Барселоны.
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 15:59
    Ценовая политика для Барсы всем известная, не менее 150 млн.))))). Ахахахаха
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 15:55
    подлечиться бы сначала ему, а потом уже о хотелках думать...
    Ben Saada
    Ben Saada
    сегодня в 15:44
    очень сильный футболист
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 15:37
    Не надо возвращать то что сбагрили..
    grafff
    grafff
    сегодня в 15:25
    Да уж
    barcelonistas
    barcelonistas
    сегодня в 15:17
    Игрок супер, взращивали как замену Хави. И Хави уже нет, да и Иньеста не молодеет. Но хрустальный. Возможно, возврат не плохой вариант, но с учетом покупки Коутиньо при игре того в центре поля Тиаго не будет получать времени на поле столько, сколко в "Баварии".
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 15:15
    Лучше приезжай в Москву. Я хотел в машине сиденья из алькантары сделать.
    Adik_96
    Adik_96
    сегодня в 15:14
    Ого! Так купите его обратно! Зачем всякие Каут, Озил.итд. когда есть свой воспитанник!
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 15:13
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