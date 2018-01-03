Алькантара хочет вернуться в «Барселону»

Согласно утверждениям из СМИ, полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара желает вернуться в «Барселону».



Сообщается, что 26-летний футболист недоволен своим положением в немецком клубе. Отмечается, что креативный хавбек хочет вернуться в родную испанскую команду, где выступал ранее. В настоящее время Тиаго находится в лазарете «Баварии», так как в ноябре получил серьезную мышечную травму. Напомним, что Алькантара переехал из Каталонии в Мюнхен в 2013 году.