У «Барселоны» есть четыре предложения по Деулофеу

Нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Футболист хорошо себя зарекомендовал во второй части прошлого сезона в «Милане», однако затем его выкупила «Барса» за 12 млн евро. Здесь он провел 16 матчей, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.

По слухам, интерес к футболисту проявляет «Севилья», которую возглавил Винченцо Монтелла, знакомый с Деулофеу по «Милану», а также «Рома», «Наполи» и «Интер».

Фаворитом в борьбе за игрока считаются неаполитанцы.