Куртуа: «Я близок к продлению контракта с „Челси“»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа сообщил, что он близок к продлению контракта с клубом. По мнению Куртуа, его примеру последует и полузащитник команды Эден Азар.

«Я счастлив в „Челси“ и близок к продлению соглашения. Несмотря на все слухи, я привязан к этому клубу и сосредоточен на выступлениях за „синих“.

Правда ли, что мы с Азаром призывали друг друга продлить контракты? Да. Он сказал: „Если ты подпишешь, то и я“. Я говорю ему то же самое.

Думаю, мы оба счастливы в „Челси“, мы оба показываем хороший футбол. Мы дважды стали чемпионами за четыре года и можем провести свои лучшие годы в этом клубе».