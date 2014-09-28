Вальтер Маццарри: «Я совершил ошибку, отказавшись от ротации состава»

Главный тренер «Интера» Вальтер Маццарри отметил, что берёт на себя всю вину за поражение от «Кальяри».
«Похоже, я совершил ошибку, когда решил не прибегать к ротации состава», — заявил Маццарри.
«Мне казалось, что команда в хорошей форме, и я не обратил должного внимания на физические кондиции футболистов. Некоторые из них играли третью-четвёртую игру подряд за короткое время. Сегодня это сказалось на результате», — признал итальянец.
«Конечно, ничто не предвещало такого результата, до тех пор, пока мы не остались вдесятером. Но опытная команда пересидела бы в обороне до конца первого тайма, а не пропускала бы четыре мяча в свои ворота», — был самокритичен 52-летний тренер.
«Если твоя команда проигрывает 1-4, а ты критикуешь судью, то потом будут критиковать тебя. Конечно, можно говорить о том, что если бы не удаление, мы бы не пропустили четырежды, но это уже не имеет никакого значения», — подытожил Маццарри.
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