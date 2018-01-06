Эмери: «Работаю так, будто мне предстоит провести в ПСЖ всю жизнь»

Наставник ПСЖ Унаи Эмери не ждет от противостояния с «Реалом» в Лиге чемпионов ничего иного, кроме победы своей команды:

«Я провел много матчей — не менее важных, чем этот, хотя такого ажиотажа, как от встречи „Реал“ - ПСЖ, не было. Мы окажемся в самом сердце мирового футбола, и я страстно проживу этот момент, ведь всегда так относился к своей карьере. С нетерпением жду этой схватки. Хочу, чтобы ПСЖ показал, на что он способен. Хочу провести матч, насладиться им и победить. На давление внимания не обращаю.

„Реал“ выиграл 12 розыгрышей Лиги чемпионов, „Барселона“ — пять, „Милан“ — семь. ПСЖ — новая команда, образованная в 1970 году путем слияния двух клубов. У нас короткая история, особенно с момента 2011 года, когда клуб перешел из рук французских владельцев в руки катарских. Они построили новый клуб с экономическо-спортивной составляющей, не только экономической. Этот клуб желает стать одним из крупнейших в Европе. Быть столь же сильным, как и другие, даже сильнее.

Как и всегда, я живу настоящим. Не думаю о будущем. Никто не гарантирует, что мне предложат новое соглашение, даже если мы пройдем дальше. Я счастлив здесь и сейчас, и работаю так, будто мне предстоит провести здесь всю свою жизнь, понимая в то же время, что могу уйти уже завтра.

Это будет великое противостояние, которое вполне могло бы состояться на стадии финала. ПСЖ годами готовился к тому, чтобы побеждать лучших из лучших. „Реал“ сейчас лучший».

Первая встреча команд состоится 14 февраля, ответная — 6 марта.

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