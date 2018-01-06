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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
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20:00 Идет первый тайм, 6’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
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Эмери: «Работаю так, будто мне предстоит провести в ПСЖ всю жизнь»

сегодня, 14:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Наставник ПСЖ Унаи Эмери не ждет от противостояния с «Реалом» в Лиге чемпионов ничего иного, кроме победы своей команды:

«Я провел много матчей — не менее важных, чем этот, хотя такого ажиотажа, как от встречи „Реал“ - ПСЖ, не было. Мы окажемся в самом сердце мирового футбола, и я страстно проживу этот момент, ведь всегда так относился к своей карьере. С нетерпением жду этой схватки. Хочу, чтобы ПСЖ показал, на что он способен. Хочу провести матч, насладиться им и победить. На давление внимания не обращаю.

„Реал“ выиграл 12 розыгрышей Лиги чемпионов, „Барселона“ — пять, „Милан“ — семь. ПСЖ — новая команда, образованная в 1970 году путем слияния двух клубов. У нас короткая история, особенно с момента 2011 года, когда клуб перешел из рук французских владельцев в руки катарских. Они построили новый клуб с экономическо-спортивной составляющей, не только экономической. Этот клуб желает стать одним из крупнейших в Европе. Быть столь же сильным, как и другие, даже сильнее.

Как и всегда, я живу настоящим. Не думаю о будущем. Никто не гарантирует, что мне предложат новое соглашение, даже если мы пройдем дальше. Я счастлив здесь и сейчас, и работаю так, будто мне предстоит провести здесь всю свою жизнь, понимая в то же время, что могу уйти уже завтра.

Это будет великое противостояние, которое вполне могло бы состояться на стадии финала. ПСЖ годами готовился к тому, чтобы побеждать лучших из лучших. „Реал“ сейчас лучший».

Первая встреча команд состоится 14 февраля, ответная — 6 марта.

Убийственный жребий! «Реал» vs ПСЖ, «Челси» vs «Барса» и другие

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Все комментарии
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 19:37
Глоры Барселоны главное развлечение на соккере
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 18:22
тренеришка--
романцевка--
фергусонка
бесковка
семинка-палычка
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:16
Главное чтобы судья не испоганил пиршество!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:15
Отличный тренер.
MALOVAR
MALOVAR ответил 3 к 1
сегодня в 17:40
да про Эвребе все давно забыли ,Айтекин новая звезда ,такой матч выдал
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 17:39
Согласен,Реал сейчас лучший и ПСЖ с Баварией.
В прошлом году судья убил команду Эмери ,а в этом все будет по честному
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:03
Когда захотят проститься с Эмери, предложат "Зениту" перевести адекватную сумму денег для "ПСЖ" и заберут себе Дзюбу.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:33
Вот и молодец! Но это не гарант того, что ты пройдешь королевский клуб) Надеюсь, что твои подопечные не сподобятся на общую победу и снова остановятся на стадии 1/8 финала.
Owl Fake
Owl Fake ответил Juve14
сегодня в 16:12
Juve14:
Реал не в лучшей форме, здесь и сейчас как он говорит реал не лучший в данный момент. Проходя реал, что допустимо в этом промежутке, не бей себя в грудь что ты прошел не проходимое. Мы ждем тебя ПСЖ! FORZA JUVE!!!
Кто вы-то?) ТТХ уже прошли?
3 к 1
3 к 1 ответил Saang
сегодня в 16:12
Saang:
Ребят, смотрите на вещи трезво. Реал вы можете обыграть только выложившись на 320% и ценой многих травм, так что в любом случае отлетите в четвертьфинале, как всегда. Чего от души вам и желаю...
Если трезво на вещи смотреть, то вот нынешний Реал, мне кажется, даже Порту с Бешикташем имеют шансы пройти, слишком уж Реал сдал прямо сейчас. Даст Бог к весне выправит ситуацию и с ПСЖ будет увлекательная игра.
3 к 1
3 к 1
сегодня в 16:09
Барселону зачем-то упомянул. Лучше бы Ливерпуль назвал, там тоже пять кубков, но они все честно заработанные, в отличии от команды Эвребе.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 16:00
НЕ надорвись на мешке, аха-ха))
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
сегодня в 15:44
В этом противостоянии буду симпатизировать Реалу, честь испанского футбола превыше всего.
амурец
амурец
сегодня в 15:13
посмотрим
Juve14
Juve14
сегодня в 15:11
Реал не в лучшей форме, здесь и сейчас как он говорит реал не лучший в данный момент. Проходя реал, что допустимо в этом промежутке, не бей себя в грудь что ты прошел не проходимое. Мы ждем тебя ПСЖ! FORZA JUVE!!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 15:10
Мне кажеться зидан вынесит физручило
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 15:07
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 15:05
    Эмери сам не понял как только что назвал ПСЖ проектом........ появились в 70 -х, катарские деньги пришли только в 2011........... проще сказать клуб без истории и таким будет

    Сколько бы ПСЖ бабок не тратил им все равно никогда не встать в один ряд с теми кого он перечислил......

    PS не удивлюсь если их еще мертвый Реал сделает.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 15:05
      ману дель мораль
      ману дель мораль
      сегодня в 14:58
      Почти на каждое его предложение у меня один ответ - обломаетесь.
      Saang
      Saang
      сегодня в 14:57
      Ребят, смотрите на вещи трезво. Реал вы можете обыграть только выложившись на 320% и ценой многих травм, так что в любом случае отлетите в четвертьфинале, как всегда. Чего от души вам и желаю...
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