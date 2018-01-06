«Челси» и «Норвич» победителя не выявили

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая российская команда наиболее ярко проведет зимнюю трансферную кампанию?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Португалия. Примейра
  • Греция. Суперлига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.1 8.5 18.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.8 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6 4.9 1.45
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
  • Главные новости
  • Все новости
00:40
Гол Бернардески принес победу «Ювентусу» над «Кальяри»188
00:08
ЦСКА готов предложить 1,5 млн евро за Стоцкого29
23:54
Конте подверг сомнению человеческие качества Моуриньо44
22:12
«Барселона» объявила о трансфере Коутиньо228
21:53
«Рома» уступила «Аталанте»42
00:54
«Лион» в непростом поединке переиграл «Нанси»2
00:54
Маротта: «Не собираемся продавать Дибалу»0
00:50
Дибала получил травму бедра0
00:42
«Севилья» и «Бетис» забили на двоих восемь мячей23
00:07
Коутиньо отказался от подписного бонуса в 15 млн евро25
23:51
«Васку да Гама» получит 3,5 млн фунтов за трансфер Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону»4
23:42
Смолов: «Слышал об интересе „Бешикташа“»10
23:33
Миральяс сменил «Эвертон» на «Олимпиакос»0
23:26
«Сток Сити» уволил Хьюза6
23:22
Линекер: «Возмутительно, что игрок в самом расцвете сил сменил „Ливерпуль“ на „Барселону“»27
23:00
Лападула сломал нос3
22:52
Клопп: «„Ливерпуль“ постарается купить достойную замену Коутиньо»27
22:49
Один из клубов АПЛ подтвердил интерес к Уолкотту0
22:28
Леди Гага может исполнить гимн ЧМ-201827
22:02
«Кальяри» - «Ювентус»: стартовые составы3
21:56
«Монако» в результативном матче обыграл клуб из 4-й лиги Франции2
21:41
Гвардиола: «Давид Сильва улетает в Испанию. Он вернется, когда посчитает нужным»12
21:40
Бердыев: «Попросили легионеров, чтобы они нашли себе новые клубы»22
21:29
Агент: «Муса не хочет ехать в Турцию. Он останется в Англии»1
21:27
«Сток Сити» уволит Хьюза в эти выходные2

«Челси» и «Норвич» победителя не выявили

вчера, 22:24
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» и «Норвич» не смогли выявить победителя в матче 1/32 Кубка Англии.

Норвич, стадион «Карроу Роуд»

«Норвич Сити» - «Челси» 0:0

«Норвич Сити»: Ганн, Клозе, Пинту, Хэнли, Циммерманн, Льюис, Мэддисон, Притчард (Вилдсхют 87), Теттей, Трибулл, Мерфи (Оливейра 83).
Главный тренер: Даниэль Фарке.

«Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Кэйхилл, Луис, Рюдигер, Бакайоко, Виллиан, Дринкуотер, Кенеди (Мусонда 78), Педро, Батшуайи (Мората 74).
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Луис 41, Кэйхилл 62, Хэнли 76, Теттей 86.

Судья: Стюарт Атвелл.

Ранее «Манчестер Сити» вышел в 4-й раунд Кубка Англии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лион» в непростом поединке переиграл «Нанси»
Сегодня, 00:54 2
«Севилья» и «Бетис» забили на двоих восемь мячей
Сегодня, 00:42 23
Гол Бернардески принес победу «Ювентусу» над «Кальяри»
Сегодня, 00:40 188
Коутиньо отказался от подписного бонуса в 15 млн евро
Сегодня, 00:07 25
«Васку да Гама» получит 3,5 млн фунтов за трансфер Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону»
Вчера, 23:51 4
Скинулись по четыре
Вчера, 22:14Сергей Иванов в блоге "Соккер" Топ3
Обсудить
Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 07:04
Переиграют канареек в ответке. в чем проблема то))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:00
Бывает и такое, что поделать! Тем и прекрасен Кубок Англии, что здесь есть место таким результатам. Ничего, Челси в итоге возьмет свое) Я в этом не сомневаюсь!
Foxes
Foxes
сегодня в 06:44
Лис ждет тоже самое, что и Челси, переигровка.
Alleksys
Alleksys ответил Strikers188
сегодня в 06:27
Strikers188:
Красавцы Челси. Лишний матч, лишние бабки с билетов и трансляции.
Лишнее потраченное время и силы
cannongun
cannongun ответил VIPded
сегодня в 01:31
VIPded:
Запороли такой экспресс... (((
ну какой такой пресс? такой наивняк студент
cannongun
cannongun
сегодня в 01:29
ахаха респект
Медив
Медив ответил вoлгoдoн
сегодня в 00:25
вoлгoдoн:
Еще кое-кого ты скромно забыл)
Да, и яхту. Раз не умеют играть, пусть хоть будут заняты чем то полезным
13 RUS
13 RUS
вчера в 23:50
Лестер и Челси устроили голевое фиаско сегодня...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Таганский
вчера в 23:43
Таганский:
Единственное объяснение этой срамоте могу попытаться найти в сборе допфинсредств на СБ.. https://www.youtube.com/watch?v=v4uLnie_JyQ
А то у нас как раз пары лимончиков не хватает на нужные трансферы)
dankoff1986
dankoff1986
вчера в 23:42
надеюсь Баркли пришел по душу Бакайоко!!!Надоело смотреть как это бревно косячит...(Мората... тут даже слов нет,как всегда)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Медив
вчера в 23:41
Медив:
Дубы. По хорошему, весь этот состав надо было в Норвиче и оставить. Разве что капитана забрать с собой
Еще кое-кого ты скромно забыл)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 23:33
В "Челси" играло много игроков, которым нужен шанс.
А может этот самый шанс не так уж им и нужен?
Таганский
Таганский
вчера в 23:31
Единственное объяснение этой срамоте могу попытаться найти в сборе допфинсредств на СБ..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:31
Лысый из браззерс теперь в Челси..
Медив
Медив
вчера в 23:28
Дубы. По хорошему, весь этот состав надо было в Норвиче и оставить. Разве что капитана забрать с собой
NGY
NGY
вчера в 23:17
Как там Мората интересно, хорошо сыграл?!
Стас Марченко
Стас Марченко ответил lexatver
вчера в 23:15
lexatver:
«Челси»: Ганн, Клозе, Пинту, Хэнли, Циммерманн, Льюис, Мэддисон, Притчард (Вилдсхют 87), Теттей, Трибулл, Мерфи (Оливейра 83). Главный тренер: Даниэль Фарке. «Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Кэйхилл, Луис, Рюдигер, Бакайоко, Виллиан, Дринкуотер, Кенеди (Мусонда 78), Педро, Батшуайи (Мората 74). Главный тренер: Антонио Конте. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030698.shtml
Исправили
Стас Марченко
Стас Марченко ответил ROMA DROGBA
вчера в 23:15
ROMA DROGBA:
Судя по составам, Челси играл сам с собой
Исправили. Спасибо
lexatver
lexatver
вчера в 23:00
«Челси»: Ганн, Клозе, Пинту, Хэнли, Циммерманн, Льюис, Мэддисон, Притчард (Вилдсхют 87), Теттей, Трибулл, Мерфи (Оливейра 83).
Главный тренер: Даниэль Фарке.

«Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Кэйхилл, Луис, Рюдигер, Бакайоко, Виллиан, Дринкуотер, Кенеди (Мусонда 78), Педро, Батшуайи (Мората 74).
Главный тренер: Антонио Конте.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030698.shtml
VIPded
VIPded
вчера в 22:50
Запороли такой экспресс... (((
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 22:36
Играли Челси против Челси 2
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:35
Игра была равна)))
311
311
вчера в 22:35
Кто все эти люди? Клозе в защите? Лол!)
St1ro0oll
St1ro0oll
вчера в 22:31
90 минут унылости и тошноты.
dimagas1
dimagas1
вчера в 22:31
Еще с Арсеном 2 игры в кубке лиги)))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Воин666
вчера в 22:29
Воин666:
Переигровка даже хуже чем вылет из турнира. Челси видимо понравился боксинг дэй и они его решили продлить.
В принципе, если опять выйдет второй состав, то вообще пофиг
Strikers188
Strikers188
вчера в 22:28
Красавцы Челси. Лишний матч, лишние бабки с билетов и трансляции.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 22:27
Судя по составам, Челси играл сам с собой
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 22:27
Ееееее еще один матч!!!!
Воин666
Воин666
вчера в 22:25
Переигровка даже хуже чем вылет из турнира. Челси видимо понравился боксинг дэй и они его решили продлить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100