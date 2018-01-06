«Челси» и «Норвич» победителя не выявили

«Челси» и «Норвич» не смогли выявить победителя в матче 1/32 Кубка Англии.
Норвич, стадион «Карроу Роуд»
«Норвич Сити» - «Челси» 0:0
«Норвич Сити»: Ганн, Клозе, Пинту, Хэнли, Циммерманн, Льюис, Мэддисон, Притчард (Вилдсхют 87), Теттей, Трибулл, Мерфи (Оливейра 83).
Главный тренер: Даниэль Фарке.
«Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Кэйхилл, Луис, Рюдигер, Бакайоко, Виллиан, Дринкуотер, Кенеди (Мусонда 78), Педро, Батшуайи (Мората 74).
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Луис 41, Кэйхилл 62, Хэнли 76, Теттей 86.
Судья: Стюарт Атвелл.
Ранее «Манчестер Сити» вышел в 4-й раунд Кубка Англии.
А может этот самый шанс не так уж им и нужен?
А может этот самый шанс не так уж им и нужен?
https://www.youtube.com/watch?v=v4uLnie_JyQ
Главный тренер: Даниэль Фарке.
«Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Кэйхилл, Луис, Рюдигер, Бакайоко, Виллиан, Дринкуотер, Кенеди (Мусонда 78), Педро, Батшуайи (Мората 74).
Главный тренер: Антонио Конте.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030698.shtml
Главный тренер: Даниэль Фарке.
«Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Кэйхилл, Луис, Рюдигер, Бакайоко, Виллиан, Дринкуотер, Кенеди (Мусонда 78), Педро, Батшуайи (Мората 74).
Главный тренер: Антонио Конте.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030698.shtml