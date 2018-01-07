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Петреску потребует снять с «Кубани» очки, если клуб не выплатит ему долги

сегодня, 15:34

Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, рассказал, что клуб до сих пор не рассчитался с румынским специалистом по долгам.

«„Кубань“ не выполнила свои обязательства даже по первому траншу. В декабре нас кормили завтраками – мол, подождите, сейчас отдадим первую часть долга. А потом просто перестали выходить на связь, пропали…

Ближайшее заседание Палаты по разрешению споров РФС назначено на 17 января. Если до этого срока „Кубань“ не выплатит Дану два транша, мы будем требовать снять с команды очки. Это однозначно. Потому что о чем-либо с ними еще договариваться – это себя не уважать!

Генеральный директор клуба мне не звонит и не поднимает трубки. С ним вообще связи нет. Мне набирал некий куратор клуба – господин Коробка. И он все время просил подождать еще немного, а в 20-х числах декабря просто пропал. Как это возможно? Причем они же сами обещали, что закроют долг тремя траншами – в декабре, январе и феврале. Но не выполнено даже первое условие! Мы пошли им навстречу, но… Только кормежка завтраками. Теперь ждем заседание РФС. Дальше идти на уступки мы уже не намерены».

В октябре 2016 года «Кубань» досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. Как ранее отмечал агент тренера, клуб ни разу не выплатил зарплату румынскому специалисту. В декабре 2016 палата по разрешению споров РФС обязала «Кубань» выплатить долг Петреску, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 16:41
Долг списан по сроку давности!)
cska plus
cska plus
сегодня в 16:21
Скорее с Петреску надо получить бабло.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:59
96а тренер, потому такое отношение.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:56
Очки не деньги, пусть снимают.
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