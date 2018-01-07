«Хетафе» претендует на голкипера «Реала»

Руководство «Хетафе» готовится к тому, что клуб не сумеет удержать своего голкипера Висенте Гуаиту. У игрока летом истекает контракт, но он пока не спешит продлевать его. На 30-летнего стража ворот претендует «Кристал Пэлас».

Потому боссы «синих» намерены арендовать у «Реала» Кико Касилью, если потеряют Гуаиту. «Реал» в ближайшее время должен объявить о трансфере голкипера «Атлетико» Кепы Аррисабалаги, а это означает, что Касилья, который в таком случае станет 3-м выбором на вратарской позиции в стане «сливочных», в поисках игровой практики наверняка будет заинтересован в смене клубной прописки.