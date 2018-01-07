В поединке 18-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила «Леванте».
Барселона, «Камп Ноу»
«Барселона» – «Леванте» – 3:0 (2:0)
Голы: Месси 12, Л. Суарес 38, Паулиньо 90.
«Барселона»: Тер Штеген, Вермален, Маскерано, Альба, Паулиньо, С. Роберто (Арнаис 85), Иньеста (Гомеш 76), Ракитич, Дембеле (Семеду 67), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Леванте»: Ойер, Кабако, Луна, Мур, Постиго, Лерма (Робер 62), Лукич, Дукур, Хасон (Саму 83), Иви Лопес, Боатенг (Нано 74).
Главный тренер: Хуан Рамон Лопес.
Предупреждения: Лерма 8, Постиго 31, Боатенг 70, Робер 84.
Судья: Карлос Дель Серро.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Фанатов с победой.
Фанатов с победой.