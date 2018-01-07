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«Барселона» разгромила «Леванте»

вчера, 20:08
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

В поединке 18-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила «Леванте».

Барселона, «Камп Ноу»

«Барселона» – «Леванте» – 3:0 (2:0)
Голы: Месси 12, Л. Суарес 38, Паулиньо 90.

«Барселона»: Тер Штеген, Вермален, Маскерано, Альба, Паулиньо, С. Роберто (Арнаис 85), Иньеста (Гомеш 76), Ракитич, Дембеле (Семеду 67), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Леванте»: Ойер, Кабако, Луна, Мур, Постиго, Лерма (Робер 62), Лукич, Дукур, Хасон (Саму 83), Иви Лопес, Боатенг (Нано 74).
Главный тренер: Хуан Рамон Лопес.

Предупреждения: Лерма 8, Постиго 31, Боатенг 70, Робер 84.

Судья: Карлос Дель Серро.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
No problem
No problem
сегодня в 05:53
Теперь у них Паулиньо лехенда!),
глоры они такие..глоры).
амурец
амурец
сегодня в 04:23
в победе Барселоны никто не сомневался, так как и в том, что Месси забьёт как никак такие команды как Леванте и существуют, что бы даже Месси забивал
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:53
Ла Лига уже не интересная там интриги нет. Цену поэтому снизили вот и матч Тв его купил по дешовке.
Mitsubanchik
Mitsubanchik
вчера в 22:36
збс
eaguar
eaguar
вчера в 22:26
с победой
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 22:16
Это было ожидаемо
viv
viv
вчера в 22:03
знакомый счет - 3:0, ах да Реалу трешку отгрузили
3 к 1
3 к 1
вчера в 21:47
Как говорил мой дед, заядлый рыбак: главное - это подобрать правильно наживку. Не по теме слова? Ну, это как сказать - если от одного человека горит у всех, то наживка подобрана правильно.
С началом трудовой недели, глоры Барселоны!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил личный номер 005
вчера в 21:40
личный номер 005:
Волгодон, встретивший Новый год в инете, о безработице рассуждает. Гы-гы)))
    личный номер 005
    личный номер 005
    вчера в 21:37
    Волгодон, встретивший Новый год в инете, о безработице рассуждает. Гы-гы)))
    Gorbuncov
    Gorbuncov
    вчера в 21:20
    Пауль даже играя опорника свой голешник положил красава)))

    Да и вообще сегодня все молодцы, с победой !
    ron 80
    ron 80 ответил liverpооl2014
    вчера в 21:18
    liverpооl2014:
    Да это же известный безработный глор кристины,переодетый Трикодин Жмененко)
    ок.
    ron 80
    ron 80 ответил Happyboy Barca
    вчера в 21:16
    Happyboy Barca:
    я тебя понимаю. и Серхио Роберто тоже
    Мужик......ах ха ха....а на аве певень!Это глору ПСЖ адрессованно...или как его там...
    liverpооl2014
    liverpооl2014 ответил ron 80
    вчера в 21:16
    ron 80:
    Вот вот ....одни клоуны и останутся...Пару тройку лет назад , тебе надо было с такой авой здесь появиться ....Книга рекордов Гинесса тебе была бы гарантированна , просто тогда такой команды ,ПСЖ, никто и не знал...Ничего , скоро Реал вас на место задвинет и будешь бегать по сайту других "кумиров" таких же левых искать....
      ron 80
      ron 80 ответил ATG
      вчера в 21:15
      ATG:
      Да! Более чем уверенная победа Барсы! Очень рад что ЛаЛига вернулась! Очень рад что подписали Коута)) Очень рад что наконец Дембеле выходит на поле! Очень рад за игру Паула, Роберто и Вермалена. В целом состав у нас очень сильный.
      Полностью поддерживаю...
      ron 80
      ron 80 ответил Глор ПСЖ
      вчера в 21:13
      Глор ПСЖ:
      Да нет, что ты, не уходи. Как же мы будем здесь без тебя? Кто ещё будет писать интересные комментарии раз в месяц? Кто ещё привлечёт внимание новых пользователей футбольных сайтов своим остроумием, знанием материала и адекватными исчерпывающими мини статьями-комментариями?
      Вот вот ....одни клоуны и останутся...Пару тройку лет назад , тебе надо было с такой авой здесь появиться ....Книга рекордов Гинесса тебе была бы гарантированна , просто тогда такой команды ,ПСЖ, никто и не знал...Ничего , скоро Реал вас на место задвинет и будешь бегать по сайту других "кумиров" таких же левых искать....
      ATG
      ATG
      вчера в 21:09
      Да! Более чем уверенная победа Барсы!

      Очень рад что ЛаЛига вернулась! Очень рад что подписали Коута)) Очень рад что наконец Дембеле выходит на поле! Очень рад за игру Паула, Роберто и Вермалена. В целом состав у нас очень сильный.
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      вчера в 21:08
      Барселону с победой!
      liverpооl2014
      liverpооl2014
      вчера в 21:06
        Happyboy Barca
        Happyboy Barca ответил Глор ПСЖ
        вчера в 21:03
        Глор ПСЖ:
        Ах да, что важно - нытьё по поводу нового дизайна сайта уже не прекращается почти две недели. Всем нытикам сказали - ничего не изменится, так и будет. Но нытики так и продолжают ныть. На ветке Барселоны только и ноют о дизайне сайта. Ничего удивительного, что глоры Барселоны не обсуждают футбольные новости, а только ноют - это же Барселона, одна семья. От себя добавлю: собрались уходить - валите, вас никто не держит. А если находитесь здесь, то не нойте, здесь мужики сидят, и нытьё ваше читать им не интересно.
        я тебя понимаю. и Серхио Роберто тоже
        Брулин
        Брулин
        вчера в 21:01
        С победой! Альба зверь, Месси и так понятно, Суарес обретает стабильность, Роберто растет на дрожжах, Семеду ракета, Ракитич топ-пасы, Штеген нереальный! Дембеле первый матч после травмы в основе, надо работать. Форца Барса!
        Глор ПСЖ
        Глор ПСЖ ответил alex1990for
        вчера в 21:00
        alex1990for:
        оставил свой пук?) можешь отваливаться со спокойной душой)
        Тебя не спросил чего мне делать. Ты кто такой, чтобы я твои советы слушал?
        Глор ПСЖ
        Глор ПСЖ
        вчера в 20:57
        Ах да, что важно - нытьё по поводу нового дизайна сайта уже не прекращается почти две недели. Всем нытикам сказали - ничего не изменится, так и будет. Но нытики так и продолжают ныть.
        На ветке Барселоны только и ноют о дизайне сайта. Ничего удивительного, что глоры Барселоны не обсуждают футбольные новости, а только ноют - это же Барселона, одна семья.

        От себя добавлю: собрались уходить - валите, вас никто не держит. А если находитесь здесь, то не нойте, здесь мужики сидят, и нытьё ваше читать им не интересно.
        Иван Бровкин
        Иван Бровкин
        вчера в 20:56
        Верните старый сайт
        вoлгoдoн
        вoлгoдoн
        вчера в 20:54
        круглосуточный безработный трикодин пришел)
        Теперь заживем)
        Глор ПСЖ
        Глор ПСЖ ответил ron 80
        вчера в 20:54
        ron 80:
        12лет на сайте.....За это время сайт не развивался и не становился лучше.... с учётом требований пользователей...Пара неадекватных так сказать блогеров и сплетни даже близко не соответствующие футболу.....Сейчас смена интерфейса сайта в пользу своих же блогеров , ни как не в пользу пользователей - в конец уничтожила сайт.....Адьюс амигос.......или пилите гири , они "золотые", это пожелание администрации сайта......
        Да нет, что ты, не уходи. Как же мы будем здесь без тебя? Кто ещё будет писать интересные комментарии раз в месяц? Кто ещё привлечёт внимание новых пользователей футбольных сайтов своим остроумием, знанием материала и адекватными исчерпывающими мини статьями-комментариями?
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 20:51
        Ожидаемо, чё?
        alex1990for
        alex1990for ответил Глор ПСЖ
        вчера в 20:50
        Глор ПСЖ:
        Почитал комментарии. Выводы такие. 1) Вермален - супер-мега-важный игрок, каталонец до мозга костей (Это не его эти же глоры Барселоны тухлыми помидорами несколько лет закидывали). 2) Дембеле встроится в игру, всё нормально (Ну а чем ещё глорам оправдать выкидывание кучи бабла на ветер?). 3) Санчо Панса алкоголик, а глоры Барселоны образец адекватности (Ну, тут я просто поржал с адекватов). 4) Все глоры Барселоны уйдут на Бомбардир. (Да я в Бога верить начну и в церкви свечек сто штук поставлю, если это произойдёт). П.С. Непосредственно про игре: Месси - король Леванте и Эспаньолов.
        оставил свой пук?) можешь отваливаться со спокойной душой)
        ron 80
        ron 80
        вчера в 20:48
        12лет на сайте.....За это время сайт не развивался и не становился лучше.... с учётом требований пользователей...Пара неадекватных так сказать блогеров и сплетни даже близко не соответствующие футболу.....Сейчас смена интерфейса сайта в пользу своих же блогеров , ни как не в пользу пользователей - в конец уничтожила сайт.....Адьюс амигос.......или пилите гири , они "золотые", это пожелание администрации сайта......
        Глор ПСЖ
        Глор ПСЖ
        вчера в 20:47
        Почитал комментарии. Выводы такие.

        1) Вермален - супер-мега-важный игрок, каталонец до мозга костей (Это не его эти же глоры Барселоны тухлыми помидорами несколько лет закидывали).
        2) Дембеле встроится в игру, всё нормально (Ну а чем ещё глорам оправдать выкидывание кучи бабла на ветер?).
        3) Санчо Панса алкоголик, а глоры Барселоны образец адекватности (Ну, тут я просто поржал с адекватов).
        4) Все глоры Барселоны уйдут на Бомбардир. (Да я в Бога верить начну и в церкви свечек сто штук поставлю, если это произойдёт).

        П.С. Непосредственно про игре: Месси - король Леванте и Эспаньолов.
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