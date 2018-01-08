«Реал» потерял очки в матче с «Сельтой»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.6 3.2 2.75
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол Фонбет 2.55 3 3
  • Главные новости
  • Все новости
00:25
Булатов: «„Зенит“ и ЦСКА будут бороться за 3-е место, и предпочтение я отдам „армейцам“»28
00:08
Муса может вернуться в ЦСКА40
23:57
МЮ предложил Гризманну зарплату, как у Погба, игрок хочет получать больше23
20:55
Китайский клуб готов заплатить за Бэйла 85 млн фунтов22
20:55
«Арсенал» сложил полномочия обладателя Кубка Англии79
01:01
«Реал» не побеждает на выезде в Ла Лиге на протяжении 4 игр. Такого не было с 2008 года16
00:52
Пирло: «Я мог оказаться в „Барселоне“»8
00:49
ПСЖ разгромил «Ренн» в Кубке Франции4
00:43
Булатов: «Полноценная единица в обороне „Спартака“ – лишь Джикия, линия требует усиления»15
00:35
Суарес: «Как бывший одноклубник, как друг, я очень рад за Коутиньо»6
00:14
Игроки «Ноттингема» разрушили мечту одноклубника, не дав ему пробить пенальти8
23:53
В «Боруссии» не стали отрицать, что Обамеянг может перейти в китайский клуб0
23:39
«Арсенал» намерен подписать аргентинского нападающего, которого летом обхаживал «Зенит»5
23:22
Вальверде: «Коутиньо способен многое дать „Барселоне“»1
23:16
Коутиньо: «Наконец-то моя мечта сбылась»7
23:14
Суарес: «Я прославляю Серхи Роберто за его передачи»4
23:07
«Манчестер Сити» и «Арсенал» не могут договориться о сумме трансфера Санчеса2
23:03
Защитник «Рубина» Бауэр может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге7
22:47
Балотелли - Матюиди: «Я проходил через расистские оскорбления, но не все итальянцы такие»6
22:36
Коутиньо впервые предстал перед публикой в цветах «Барселоны»15
22:34
Почеттино: «Мы не сможем сохранить Кейна, если он захочет уйти»7
22:24
Адурис повторил достижение Месси и Рауля6
22:15
Тен Хаг: «Миссия „Аякса“ - стать чемпионом в этом сезоне»2
22:06
Ивелин Попов - футболист года в Болгарии8
21:56
Венгер: «„Арсенал“ сегодня не был достаточно хорош»7

«Реал» потерял очки в матче с «Сельтой»

сегодня, 00:35
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Виго, стадион «Балаидос»

«Сельта» - «Реал» 2:2 (1:2)
Голы: Васс 32, Гомес 82 - Бэйл 35, Бэйл 37.
Нереализованный пенальти: Аспас 70.

«Сельта»: Рубен, Мальо, Ронкалья, Кабрал, Хонни, Радойя (Лоботка 73), Васс (Санчес 90+1), Эрнандес, Аспас, Гомес, Систо (Мор 73).
Главный тренер: Хуан Карлос Унсуэ.

«Реал»: Навас, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Модрич (Лукас Васкес 76), Бэйл (Асенсио 85), Марсело, Каземиро, Ашраф, Иско (Ковачич 77).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Каземиро 44, Мальо 67, Навас 70, Аспас 88.

Судья: Сантьяго Хайме Латре.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Барселона» разгромила «Леванте».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ разгромил «Ренн» в Кубке Франции
Сегодня, 00:49 4
«Арсенал» сложил полномочия обладателя Кубка Англии
Вчера, 20:55 79
Стала известна дата дебюта Коутиньо за «Барселону»
Вчера, 20:46 17
Пьяца забил в своём первом матче за «Шальке-04»
Вчера, 20:31 2
«Барселона» разгромила «Леванте»
Вчера, 20:08 98
Синдром Харви Вайнштейна в футболе
Вчера, 20:07Рак Свистнул в блоге Дно пробито8
Обсудить
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:59
Сенсация.
«Против_всех»
«Против_всех» ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 07:49
Forever Atletico de Madrid:
Я с Владимира!
Ладно, верю, собирайся в школу, а то опоздаешь)
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
сегодня в 07:48
«Против_всех»:
Взрыв похоже у тебя в Калининграде)) P.S. Пойду скоро, не волнуйся, не весь день же тебе посвятить)
Я с Владимира!
«Против_всех»
«Против_всех» ответил barcelonistas
сегодня в 07:46
barcelonistas:
У болелов "Реала" по ходу на фоне неудач похоже кукушка совсем того. В топе ожидал анализа хотя бы поверхностного неудачи, но не... этого. Трикодишка то ладно безнадежен, но 80 лайкнувших, из которых есть даже не фейки. Холопы, надежда... Мания величия плавно перетекающая в шизофрению.
Ждал он поверхностного анализа, по тебе и видно, что мыслишь поверхностно.

3 к 1 в топе в знак протеста против поджигателей, если бы не он и те кто его поддержали, висел бы там твой духовный гуру с крайней западной точки нашей Родины.
«Против_всех»
«Против_всех» ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 07:43
Forever Atletico de Madrid:
Иди ка ты ..................
Взрыв похоже у тебя в Калининграде))

P.S.

Пойду скоро, не волнуйся, не весь день же тебе посвятить)
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 07:37
У болелов "Реала" по ходу на фоне неудач похоже кукушка совсем того. В топе ожидал анализа хотя бы поверхностного неудачи, но не... этого. Трикодишка то ладно безнадежен, но 80 лайкнувших, из которых есть даже не фейки. Холопы, надежда... Мания величия плавно перетекающая в шизофрению.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
сегодня в 07:30
«Против_всех»:
Резервный футбольный клуб города Мадрид?
    Вася Пупкин 1
    Вася Пупкин 1
    сегодня в 07:29
    Как потерял очки? А что за ничью Реалу уже не начисляют их? Приобрел очко и не более. Сливочные не в форме, нельзя вечно побеждать, а между тем интрига в Испании тает как апрельский снег.
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
    сегодня в 07:28
    «Против_всех»:
    Резервный футбольный клуб города Мадрид?
    Иди ка ты ..................
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 07:18
    Forever Atletico de Madrid:
    Ты видишь за кого я болею?
    Резервный футбольный клуб города Мадрид?
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 07:17
    Forever Atletico de Madrid:
    ХАХАХАХАХА
    Ты мне моего преподавателя в институте напомнил, она, как и ты фыркала, лишь бы последний звук за ней остался)))) Крепкая такая у вас объединяющая женская черта)
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
    сегодня в 07:16
    «Против_всех»:
    И тебе удачи) барсучёк)
    Ты видишь за кого я болею?
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
    сегодня в 07:14
    «Против_всех»:
    И тебе удачи) барсучёк)
    ХАХАХАХАХА
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил CR7 Ronaldo
    сегодня в 07:13
    CR7 Ronaldo:
    Эх Кароли Короли, пошел отдавать свое очко соседу,проиграл спор. Мы Мадридисты держим свое слово. Проиграл значит дай!
    гей Мадрида хоть за базар отвечает, в отличии от карлика из "независимого" государства.
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 07:10
    Forever Atletico de Madrid:
    Все с тобой понятно!
    И тебе удачи) барсучёк)
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 07:08
    Неожиданный результат,надо в повторе где нибудь глянуть...
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
    сегодня в 07:08
    «Против_всех»:
    Что я вижу? боторобота очередного вижу) который здесь атмосферу засоряет)
    Все с тобой понятно!
    РЭП НИГГА
    РЭП НИГГА
    сегодня в 07:07
    мда уж....ждала от Криша чего-то. а зря.....
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 07:06
    Forever Atletico de Madrid:
    Кто меня знает тот меня знает ты по ходу меня первый раз видишь!
    Что я вижу? боторобота очередного вижу) который здесь атмосферу засоряет)
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
    сегодня в 07:05
    «Против_всех»:
    У твоей армии ботов спросить что ли?
    Кто меня знает тот меня знает ты по ходу меня первый раз видишь!
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
    сегодня в 07:02
    «Против_всех»:
    Я валяюсь) ты это своей бабушке расскажи))))
    Ну ты неверующий!
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 07:01
    Forever Atletico de Madrid:
    У кого хочешь спроси кто меня здесь знает как часто я бываю в топах!
    У твоей армии ботов спросить что ли?
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
    сегодня в 07:01
    «Против_всех»:
    товарищ вжик объявился, долго ты ждал пока у Реала спад начнется)
    Это меня кто-то налайкал!
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 07:00
    Forever Atletico de Madrid:
    Ты ошибаешься!
    Я валяюсь) ты это своей бабушке расскажи))))
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
    сегодня в 07:00
    «Против_всех»:
    у него уж точно меньше чем у тебя)
    У кого хочешь спроси кто меня здесь знает как часто я бываю в топах!
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил BARCDJIN
    сегодня в 07:00
    BARCDJIN:
    Вообщем Реал сдохххх ..Се Ля ви..Завтра смотрим глоры сливочные на Коута на НоуКамп в 14.00!
    товарищ вжик объявился, долго ты ждал пока у Реала спад начнется)
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 06:58
    BARCELONA-BEST:
    Ахахахахпхахаххахахахахаххахахахахахахахаххахахахаххахахахахахахаххахааххахах Ой не могу держите меня))) Глоры где вы????????) ахахаха
    ты одна здесь такая)
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил «Против_всех»
    сегодня в 06:58
    «Против_всех»:
    потому что самолайкает себя как и ты
    Ты ошибаешься!
    «Против_всех»
    «Против_всех» ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 06:57
    BARCELONA-BEST:
    Сельта это уничтожитель Реала))) Буду за Сельтой глорить))) SELTA-BEST))
    "буду глорить" - вот ты про себя и рассказал) а еще других глорами язык поворачивается называть))
    Bars kg
    Bars kg
    сегодня в 06:57
    Очень жаль что реал сыграл вничью, но и Сельта не пальцем деланы. Хотелось бы больше взаимного уважения от поклонников обоих клубов. Мне как болельщику Барселоны было б куда приятнее видеть сильный Реал, тогда и Барса была б сильнее
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100