«Реал» потерял очки в матче с «Сельтой»

«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Виго, стадион «Балаидос»
«Сельта» - «Реал» 2:2 (1:2)
Голы: Васс 32, Гомес 82 - Бэйл 35, Бэйл 37.
Нереализованный пенальти: Аспас 70.
«Сельта»: Рубен, Мальо, Ронкалья, Кабрал, Хонни, Радойя (Лоботка 73), Васс (Санчес 90+1), Эрнандес, Аспас, Гомес, Систо (Мор 73).
Главный тренер: Хуан Карлос Унсуэ.
«Реал»: Навас, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Модрич (Лукас Васкес 76), Бэйл (Асенсио 85), Марсело, Каземиро, Ашраф, Иско (Ковачич 77).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Каземиро 44, Мальо 67, Навас 70, Аспас 88.
Судья: Сантьяго Хайме Латре.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Барселона» разгромила «Леванте».
30.12.2017, 15:11
Удачи Реалу и большой победы! 0-2
Сельта
Ответ Караул! Игнор 8
Шишанутый
05.01.2018, 03:30
Барселонаа Селету не может победить а Реал покажет ей как это делается!
Сельта
Ответ Караул! Игнор 8
30.12.2017, 15:11
Удачи Реалу и большой победы! 0-2
Сельта
Ответ Караул! Игнор 8
Шишанутый
05.01.2018, 03:30
Барселонаа Селету не может победить а Реал покажет ей как это делается!
Сельта
Ответ Караул! Игнор 8
А короли великодушно дарят надежду. Надежду холопам на светлое будущее. Это мудро с политической точки зрения - нельзя же постоянно унижать всякую чернь, нужно давать им надежду.
Реал благороден, он даёт радость вассалам, при этом все сливки забирая всё равно себе.
А короли великодушно дарят надежду. Надежду холопам на светлое будущее. Это мудро с политической точки зрения - нельзя же постоянно унижать всякую чернь, нужно давать им надежду.
Реал благороден, он даёт радость вассалам, при этом все сливки забирая всё равно себе.