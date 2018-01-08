Гол Ивановича в ворота «Реала Сосьедад» - лучший мяч «Зенита» в первой части сезона

Гол защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1) признан болельщиками «сине-бело-голубых» лучшим мячом команды в первой части текущего сезона.

Напомним, что в той встрече серб вывел «Зенит» вперед, забив гол ударом в падении через себя.

Отметим, что в опросе данный мяч опередил гол Ивановича в ворота «Вардара», голы Далера Кузяева в ворота «СКА-Хабаровска» и «Спартака» и мяч Эмилиано Ригони в ворота «Реала Сосьедад».