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Гол Ивановича в ворота «Реала Сосьедад» - лучший мяч «Зенита» в первой части сезона

сегодня, 13:27

Гол защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1) признан болельщиками «сине-бело-голубых» лучшим мячом команды в первой части текущего сезона.

Напомним, что в той встрече серб вывел «Зенит» вперед, забив гол ударом в падении через себя.

Отметим, что в опросе данный мяч опередил гол Ивановича в ворота «Вардара», голы Далера Кузяева в ворота «СКА-Хабаровска» и «Спартака» и мяч Эмилиано Ригони в ворота «Реала Сосьедад».

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Все комментарии
Ходячий по граблям
Ходячий по граблям ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 17:39
ПалкоВводецъ:
Я бы отметил гол Реброва в собственные ворота. Красиво ведь! https://www.youtube.com/watch?v=WhVvGP0lWcs
Этот гол занесен в футбольные аналы истории! Говорят уже в сотне лучших голов в истории УЕФА!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:31
Я согласен с болельщиками Зенита на лучший гол Ивановича
Узб@гоеный
Узб@гоеный ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 16:31
ПалкоВводецъ:
Я бы отметил гол Реброва в собственные ворота. Красиво ведь! https://www.youtube.com/watch?v=WhVvGP0lWcs
Кузяев то же не плохо засадил клубику Бузовой!
Литейный 4
Литейный 4 ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 16:11
ПалкоВводецъ:
Я бы отметил гол Реброва в собственные ворота. Красиво ведь! https://www.youtube.com/watch?v=WhVvGP0lWcs
Это не красиво, а шедеврально! Ахахахаха!
Wolf77785
Wolf77785 ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:47
Jeck Denielse:
1.Гол Реброва на Крестовском...... 2.Гол Ивановича Сосьедаду.. 3.Гол Ригони испанцам....
у Паредеса тоже топ Сосьедаду
Одно слово румын
Одно слово румын ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 15:10
ПалкоВводецъ:
Я бы отметил гол Реброва в собственные ворота. Красиво ведь! https://www.youtube.com/watch?v=WhVvGP0lWcs
Кто бы вякал
blitz
blitz
сегодня в 14:49
А гол Салаха в ворота семинулевых лучший в Л/Ч.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:41
1.Гол Реброва на Крестовском......
2.Гол Ивановича Сосьедаду..
3.Гол Ригони испанцам....
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:35
гол действительно хорош
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 14:20
Голисимо)))в спартаке таких не забивают да и не кому
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 13:39
Я бы отметил гол Реброва в собственные ворота. Красиво ведь!
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 13:35
Голешник получился классный , а с учётом того , что это сделал защитник , то вообще круть . Хотелось бы почаще видеть такую красоту в исполнении наших инвалидов в РФПЛ , независимо от клубной прописки
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