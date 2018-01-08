Коутиньо рискует не сыграть за «Барселону» в январе

Сегодня полузащитник Филиппе Коутиньо будет официально представлен в качестве игрока «Барселоны» после своего перехода из «Ливерпуля».

Однако пока пресс-служба «сине-гранатовых» успела лишь расстроить болельщиков команды: сообщается, что новичок команды травмирован. У бразильца повреждение правого бедра, из-за которого он рискует не сыграть в январе. Ориентировочные сроки восстановления футболиста - три недели.