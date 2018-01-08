Коутиньо рискует не сыграть за «Барселону» в январе

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.7 3.1 2.7
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол Фонбет 2.65 3 2.8
  • Главные новости
  • Все новости
19:54
Марез является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля»1
17:01
Свет увидел рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы46
16:44
В «Зальцбурге» озвучили сумму, за которую клуб отпустит своего форварда в «Локомотив» 24
13:12
РУСАДА начала проверку игроков сборной России на допинг123
12:48
Иммобиле вырвался в лидеры в гонке за «Золотую бутсу»38
20:03
«Ювентус» не собирается никого продавать этой зимой0
19:55
Коутиньо: «Неймар сказал, что в „Барселоне“ потрясающие раздевалки»3
19:44
«Интер» заинтересован в трансфере защитника «Милана»1
19:42
Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»2
19:38
«Эвертону» нужен форвард «Милана»0
19:32
«Милан»: «Бонуччи не продается»2
19:28
Экс-хавбек «Спартака» проходит просмотр в «Ингольштадте»2
19:16
«Уотфорд» продлил контракт с 33-летним защитником0
19:07
Симеоне: «Трансфер Коутиньо усилит Ла Лигу»3
18:53
Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру во второй лиге Бразилии1
18:53
Заза Джанашия купил клуб, в котором начинал карьеру5
18:43
Кондратьев возглавил «Белшину»2
18:25
Агент Алиссона: «Никто из „Ливерпуля“ со мной не связывался»1
18:18
Бородюк покинет должность наставника сборной Казахстана во вторник1
18:10
Жена Аршавина устроила дебош в самолете, представившись агентом ФСБ35
18:05
Веремко подписал соглашение с «Минском»0
17:55
Берлускони исключил возвращение в «Милан»1
17:49
Коутиньо в «Барселоне» будет играть под номером Кройфа12
17:46
Кассано: «Я должен был заменить в „Реале“ Фигу»2
17:37
«Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова10

Коутиньо рискует не сыграть за «Барселону» в январе

сегодня, 14:37

Сегодня полузащитник Филиппе Коутиньо будет официально представлен в качестве игрока «Барселоны» после своего перехода из «Ливерпуля».

Однако пока пресс-служба «сине-гранатовых» успела лишь расстроить болельщиков команды: сообщается, что новичок команды травмирован. У бразильца повреждение правого бедра, из-за которого он рискует не сыграть в январе. Ориентировочные сроки восстановления футболиста - три недели.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ювентус» провел МРТ травмы Дибалы
Вчера, 16:03 1
Сампер, принадлежащий «Барселоне», выбыл до конца сезона
Вчера, 12:02 2
Дибала выбыл на месяц
Вчера, 11:54 2
Аллегри не знает, насколько серьезна травма Дибалы
Вчера, 09:27 0
Дибала получил травму бедра
Вчера, 00:50 0
Лападула сломал нос
06 января 3
Обсудить
Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 20:02
ПСЖ-Ренн 6-1 .
Тепло нынче в Париже ?..
И не надо никуда торопиться, ПСЖ само придёт.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:50
Аха-ха), принимали в каталонскую секту и поломали фрикционными движениями)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:47
У Коутиньо акции данного сайта ????
Реально из 80-ти новостей - 60 про этого парня...
Надоел - как Дзюбе мячик......
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:36
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:55
Вот это новости! А руководство Барселоны было в курсе насчет этого? Хотя да, у них же была цель подписать Коутиньо и как можно скорее) Физические кондиции? Ерунда! Только бы успеть до закрытия трансферного окна)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:45
Жаль что Бразилец не сыграет за Барселону
Брулин
Брулин ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 17:17
Barcelona_Rostov:
У Суареса была дисква за укус Кьелини))))
да да я помню это
Saang
Saang ответил mouzz
сегодня в 16:56
mouzz:
Че за дичь то! Вообще бесит этот новый сайт! Хоть бы опрос провели среди пользователей, устраивает ли старый сайт или нет.
Кого интересует твое мнение когда уже за все заплачено? О_О
Saang
Saang
сегодня в 16:55
Барселона как всегда...
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Брулин
сегодня в 16:54
Брулин:
Дембелле так же примерно начал, это традиция. Суарес по психологической травме пропустил несколько месяцев.
У Суареса была дисква за укус Кьелини))))
Особенный 2
Особенный 2
сегодня в 16:50
300 лямов за двух вечных пациентов.. даже Ман сити выглядит более рациональным мешком
Zab
Zab ответил Leha-ha50
сегодня в 16:37
Leha-ha50:
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Спасибо!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Zab
сегодня в 16:35
Zab:
Дайте пж ссылку на старый сайт
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Zab
Zab
сегодня в 16:33
Дайте пж ссылку на старый сайт
hoper
hoper ответил Agamaga
сегодня в 16:27
Agamaga:
Почему вы все ноете, что дизайн новый? У меня он старый)
тебе повезло друг.Зайди на новую версию и всё поймёшь
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 15:51
Класс....(
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 15:46
На теорию пока походит!)))
cska plus
cska plus
сегодня в 15:45
Новость для бездельников.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 15:44
Почему вы все ноете, что дизайн новый? У меня он старый)
Agamaga
Agamaga
сегодня в 15:41
Пусть погуляет три недели по Барселоне, адаптируется, в ЛЧ он в этом сезоне не поможет, в Ла Лиге команда имеет комфортное преимущество!
Расстройство только у сливок после 0:3 от Барсы, и после отскока от Сельты.
Президент Барселоны
Президент Барселоны
сегодня в 15:33
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 15:28
    Дембелле так же примерно начал, это традиция. Суарес по психологической травме пропустил несколько месяцев.
    hoper
    hoper ответил hoper
    сегодня в 15:28
    "ваши лузер-клубы уже унижают " вот твоя фраза которую можно было просто написать без слова лузер
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил hoper
    сегодня в 15:25
    hoper:
    А что значит ты-то куда лезешь.Я твой клуб в комментах не оскорбляю, а ты позволяешь.Это нехорошо дружище.Очень нехорошо
    А где я обидел твой клуб???? Написав что его унижают кому не лень?
    А разве это не так? Все трофеи проиграны для МЮ кроме ЛЧ а там тв и так знаешь что МЮ не фаворит.
    Хотя я не против если будет финал МЮ барса!
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 15:24
    Соккер всё равно найдёт новость про Барсу и Реал...лишь бы отсюда никто не уходил.Я уверен что у многих клубов есть новости по интереснее
    hoper
    hoper ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 15:22
    BARCELONA-BEST:
    Ну ты то куда лезешь?? Я же не про тебя пишу. Я про неадекватов а таких среди фанов МЮ море. Все что я пишу это для глоров, в основном для глоров реала. Ты же не глор? Вот и не заморачивайся.
    А что значит ты-то куда лезешь.Я твой клуб в комментах не оскорбляю, а ты позволяешь.Это нехорошо дружище.Очень нехорошо
    mouzz
    mouzz ответил hoper
    сегодня в 15:18
    hoper:
    https://www.soccer0010.com?new_design=0 Пользуйся пока не прикрыли дружище
    Че за дичь то! Вообще бесит этот новый сайт! Хоть бы опрос провели среди пользователей, устраивает ли старый сайт или нет.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил dimagas1
    сегодня в 15:17
    dimagas1:
    Я всегда думал что Гомеш и Алькасер будущее барселонки_)))
    Эти двое это результат политики Энрике.
    Вальверде исправляет его ошибки.
    Энрике неплохой тренер но совершать трансферы это не его.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил hoper
    сегодня в 15:16
    hoper:
    Не греби всех болел МЮ и Реала под одну гребёнку.Я тут на соккере ещё раньше писал ,что Коутиньо легко заменит Неймара в такой компании какая сейчас в Барсе.Что касается трофеев, то футбол тем и хорош ,что весьма непредсказуем и всё может случится
    Ну ты то куда лезешь??
    Я же не про тебя пишу.
    Я про неадекватов а таких среди фанов МЮ море.
    Все что я пишу это для глоров, в основном для глоров реала.
    Ты же не глор? Вот и не заморачивайся.
    hoper
    hoper ответил 77rust77
    сегодня в 15:12
    77rust77:
    Дайте ссылочку на старый сайт,не могу терпеть этот новый садомазо
    https://www.soccer0010.com?new_design=0
    Пользуйся пока не прикрыли дружище
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100