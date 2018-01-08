Коутиньо рискует не сыграть за «Барселону» в январе

Сегодня полузащитник Филиппе Коутиньо будет официально представлен в качестве игрока «Барселоны» после своего перехода из «Ливерпуля».
Однако пока пресс-служба «сине-гранатовых» успела лишь расстроить болельщиков команды: сообщается, что новичок команды травмирован. У бразильца повреждение правого бедра, из-за которого он рискует не сыграть в январе. Ориентировочные сроки восстановления футболиста - три недели.
Тепло нынче в Париже ?..
И не надо никуда торопиться, ПСЖ само придёт.
Тепло нынче в Париже ?..
И не надо никуда торопиться, ПСЖ само придёт.
Реально из 80-ти новостей - 60 про этого парня...
Надоел - как Дзюбе мячик......
Реально из 80-ти новостей - 60 про этого парня...
Надоел - как Дзюбе мячик......
Расстройство только у сливок после 0:3 от Барсы, и после отскока от Сельты.
Расстройство только у сливок после 0:3 от Барсы, и после отскока от Сельты.
А разве это не так? Все трофеи проиграны для МЮ кроме ЛЧ а там тв и так знаешь что МЮ не фаворит.
Хотя я не против если будет финал МЮ барса!
А разве это не так? Все трофеи проиграны для МЮ кроме ЛЧ а там тв и так знаешь что МЮ не фаворит.
Хотя я не против если будет финал МЮ барса!
Вальверде исправляет его ошибки.
Энрике неплохой тренер но совершать трансферы это не его.
Вальверде исправляет его ошибки.
Энрике неплохой тренер но совершать трансферы это не его.
Я же не про тебя пишу.
Я про неадекватов а таких среди фанов МЮ море.
Все что я пишу это для глоров, в основном для глоров реала.
Ты же не глор? Вот и не заморачивайся.
Я же не про тебя пишу.
Я про неадекватов а таких среди фанов МЮ море.
Все что я пишу это для глоров, в основном для глоров реала.
Ты же не глор? Вот и не заморачивайся.
Пользуйся пока не прикрыли дружище
Пользуйся пока не прикрыли дружище