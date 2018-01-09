Туран близок к возвращению в Турцию

По утверждениям источника, полузащитник «Барселоны» Арда Туран может вернуться в Турцию.
Сообщается, что «Истанбул Башакшехир» близок к осуществлению трансфера 30-летнего футболиста. Президент турецкого клуба подтвердил интерес к хавбеку:
«У нас была серия переговоров, после того как в воскресенье представители нашего клуба отправились в Каталонию. В результате встречи наметились некоторые позитивные моменты. Сам игрок также выразил желание выступать за нашу команду».
Ранее ходили слухи, что Арда Туран может перейти в «Бешикташ».
на очереди ещё погубленные игроки - гомеш, пако, видаль, дениска, деулофеу.. кладбище игроков.
Тьфу
на очереди ещё погубленные игроки - гомеш, пако, видаль, дениска, деулофеу.. кладбище игроков.
Тьфу