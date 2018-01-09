Миши Батшуайи согласился на переход в «Севилью»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи дал согласие на переход в «Севилью». Как сообщалось ранее, игрок перейдет в «Севилью» на правах аренды до конца текущего сезона.

Батшуайи в текущем сезоне провел 11 матчей в чемпионате Англии и забил два гола.