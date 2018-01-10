Зимбабвийский футболист Мгуни должен «Ахмату» 900 тысяч долларов

ФИФА обязал зимбабвийца Мусавенгоси Мгуни выплатить «Ахмату» 900 тысяч долларов.

В 2013 году донецкий «Металлург» выкупил у грозненцев права на Мгуни. Однако деньги выплатить не смог, поскольку у клуба в скором времени начались серьезные финансовые проблемы, а вскоре «Металлург» и вовсе прекратил существование.

«Ахмат» подал жалобу в ФИФА. Там решили, что раз украинский клуб расплатиться не может, 34-летний игрок должен выплатить сумму трансфера сам.

Ранее «Ахмат» отсудил 500 тысяч евро у тунисского клуба «Африкэн».