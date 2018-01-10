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Зимбабвийский футболист Мгуни должен «Ахмату» 900 тысяч долларов

сегодня, 16:03

ФИФА обязал зимбабвийца Мусавенгоси Мгуни выплатить «Ахмату» 900 тысяч долларов.

В 2013 году донецкий «Металлург» выкупил у грозненцев права на Мгуни. Однако деньги выплатить не смог, поскольку у клуба в скором времени начались серьезные финансовые проблемы, а вскоре «Металлург» и вовсе прекратил существование.

«Ахмат» подал жалобу в ФИФА. Там решили, что раз украинский клуб расплатиться не может, 34-летний игрок должен выплатить сумму трансфера сам.

Ранее «Ахмат» отсудил 500 тысяч евро у тунисского клуба «Африкэн».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:00
У Ка дырки и в Фифа свои люди
Знатог
Знатог
сегодня в 18:58
Сейчас европейцы так судят. А если Украина не может заплатить Газпрому за газ, пусть газ сам платит Газпрому.
Vladimir808
Vladimir808 ответил mat73
сегодня в 18:44
mat73:
Как выход из сложившейся ситуации - обязать этого Мгуни вернуться в Терек и отработать долг на поле! (если он ещё играет конечно) но можно и в качестве какого-другого работника в клубе бесплатно)))))
Можно газон косить и траву поливать.)
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 18:14
Это 100 триллионов зимбабвийских долларов
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 17:15
Фантастика!!! ФИФА признала правоту российского клуба в противоречии с украинским, но есть опять одно но, деньги пусть зимбабвиец выплачивает!
LOpp
LOpp
сегодня в 16:41
Мгуни скажет что играл в Тереке и ни про какой Ахмат не знает
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:32
подумал,что он спартач
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 16:21
Как так, Металург купил "товар" у Терека. И это уже фин.отношения Терека и Металлурга.

Причем тут игрок, он же не сам себя выкупил?!
Faustello
Faustello
сегодня в 16:15
Попал чел, бородачи уже лязгают затворами )))
mat73
mat73
сегодня в 16:09
Как выход из сложившейся ситуации - обязать этого Мгуни вернуться в Терек и отработать долг на поле! (если он ещё играет конечно) но можно и в качестве какого-другого работника в клубе бесплатно)))))
cska-78
cska-78
сегодня в 16:05
«Африкэн».
Клубу Федуна бы пошло такое название :)
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