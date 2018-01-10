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Матч между сборными России и Турции может состояться на новом стадионе «Динамо»

сегодня, 17:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ТурцияТурция05.06.2018 Не начался

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил о том, что новая арена московского «Динамо» - центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, готова принять товарищеский матч между сборными России и Турции, который состоится 5 июня:

«Российский футбольный союз всегда очень взвешенно подходит к определению места проведения матчей национальной команды. Что касается нашего стадиона, то, хотя пока он не введен в эксплуатацию, мы идем в графике и готовы принять заключительный контрольный матч сборной России перед чемпионатом мира».

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MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 18:26
Прошлый их матч был ужасно скучным...
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