На стадионе в Саранске завершился монтаж видеотабло

На строящемся в Саранске к ЧМ-2018 стадионе завершился монтаж видеотабло. Всего их на «Мордовия Арене» установлено два.
Кроме того, на стадионе начат монтаж поликарбоната светопрозрачной части кровли. Закончить этот вид работ планируется через две или три недели.
В мае 2018 года «Сызрань-2003» проведет товарищескую встречу с «Мордовией». Это будет тестовый поединок на стадионе.
И что всетаки там будет после ЧМ18? Мордовия, даже если и выйдет когданибудь в Вышку, никогда не наберет даже половины этого 30тысячника!!!....
И что всетаки там будет после ЧМ18? Мордовия, даже если и выйдет когданибудь в Вышку, никогда не наберет даже половины этого 30тысячника!!!....