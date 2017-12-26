На стадионе в Саранске завершился монтаж видеотабло

На строящемся в Саранске к ЧМ-2018 стадионе завершился монтаж видеотабло. Всего их на «Мордовия Арене» установлено два.

Кроме того, на стадионе начат монтаж поликарбоната светопрозрачной части кровли. Закончить этот вид работ планируется через две или три недели.

На строящемся в Саранске к ЧМ-2018 стадионе завершился монтаж видео табло. Всего, как видно на наших фото, на «Мордовия Арене» их установлено два. Кроме того, на стадионе начат монтаж поликарбоната светопрозрачной части кровли. Закончить этот вид работ планируют через 2-3 недели pic.twitter.com/ug4k4yQ4n2 — Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 26 декабря 2017 г.

В мае 2018 года «Сызрань-2003» проведет товарищескую встречу с «Мордовией». Это будет тестовый поединок на стадионе.