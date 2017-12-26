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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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На стадионе в Саранске завершился монтаж видеотабло

сегодня, 13:59

На строящемся в Саранске к ЧМ-2018 стадионе завершился монтаж видеотабло. Всего их на «Мордовия Арене» установлено два.

Кроме того, на стадионе начат монтаж поликарбоната светопрозрачной части кровли. Закончить этот вид работ планируется через две или три недели.

В мае 2018 года «Сызрань-2003» проведет товарищескую встречу с «Мордовией». Это будет тестовый поединок на стадионе.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:17
Может мне кто-нибудь объяснить,зачем Саранску такой стадионищще и кому вообще взбрело в больную голову его там строить?
Gigante Buono
Gigante Buono ответил mat73
сегодня в 14:55
mat73:
Саранск? А где это? Тут наши местные россияне не все знают, где это и что это, что уж там говорить про иностранцев. И что всетаки там будет после ЧМ18? Мордовия, даже если и выйдет когданибудь в Вышку, никогда не наберет даже половины этого 30тысячника!!!....
Повторит судьбу "Мараканы".Если, конечно, не найдется какой-нибудь частник, который возьмет на себя затраты на содержание.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:49
ХОРОШИЙ БУДЕТ В САРАНСКЕ ВЕЩЕВОЙ РЫНОК ПОСЛЕ ЧМ !!!
mat73
mat73
сегодня в 14:40
Саранск? А где это? Тут наши местные россияне не все знают, где это и что это, что уж там говорить про иностранцев.
И что всетаки там будет после ЧМ18? Мордовия, даже если и выйдет когданибудь в Вышку, никогда не наберет даже половины этого 30тысячника!!!....
manutd navsegda
manutd navsegda ответил fczpkossidspb
сегодня в 14:17
fczpkossidspb:
Ну и нахрен там такой стадион!? Лучше б в Краснодаре провели матчи!!!
А такой стадион в России капец как нужен!
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 14:13
Ну и нахрен там такой стадион!? Лучше б в Краснодаре провели матчи!!!
manutd navsegda
manutd navsegda
сегодня в 14:08
Песня про сборную России смотреть с 23:50
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