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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Ростов» усилился хавбеком «Балтики»

сегодня, 17:59

Полузащитник «Балтики» Валерий Чуперка стал игроком «Ростова». 25-летний футболист лично выкупил свой контракт у калининградского клуба, что позволял сделать пункт, прописанный в трудовом соглашении между сторонами.

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая прокомментировал ситуацию:

«Когда шли переговоры о переходе Валерия в „Балтику“, интерес к нему проявляли несколько клубов РФПЛ. Поэтому по просьбе игрока в контракт был внесен пункт о самовыкупе. Этим пунктом Валерий и воспользовался.

Мы предлагали ему новый контракт – на улучшенных условиях, однако игрок предпочел покинуть „Балтику“. Мы благодарны Валерию за время, проведенное у нас, и желаем ему дальнейших успехов».

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Все комментарии
RussianHorse
RussianHorse ответил Поц
сегодня в 20:20
Поц:
Кто этот заголовок придумал? Почему усилился? Я понимаю если бы было написано "Ростов усилился Месси" или даже "Ростов усилился Дзюбой". Но Чуперка? Кто он такой?
самое то для вашего колхоза.
Под ФНЛ с пивом пойдет.
Kerri
Kerri
сегодня в 19:12
Раз взяли значит нужен!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Поц
сегодня в 18:38
Поц:
Кто этот заголовок придумал? Почему усилился? Я понимаю если бы было написано "Ростов усилился Месси" или даже "Ростов усилился Дзюбой". Но Чуперка? Кто он такой?
Ты, что молдаванина Чуперку не знаешь что ли? Он даже от гражданства Молдавии отказался, что бы в ПФЛ и ФНЛ легионером не считаться! Вот зачем он нужен Ростову вообще не понятно. Ростов на бесплатного игрока повёлся.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:37
Забавно
Поц
Поц
сегодня в 18:07
Кто этот заголовок придумал? Почему усилился?
Я понимаю если бы было написано "Ростов усилился Месси" или даже "Ростов усилился Дзюбой".
Но Чуперка? Кто он такой?
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