«Ростов» усилился хавбеком «Балтики»

Полузащитник «Балтики» Валерий Чуперка стал игроком «Ростова». 25-летний футболист лично выкупил свой контракт у калининградского клуба, что позволял сделать пункт, прописанный в трудовом соглашении между сторонами.
Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая прокомментировал ситуацию:
«Когда шли переговоры о переходе Валерия в „Балтику“, интерес к нему проявляли несколько клубов РФПЛ. Поэтому по просьбе игрока в контракт был внесен пункт о самовыкупе. Этим пунктом Валерий и воспользовался.
Мы предлагали ему новый контракт – на улучшенных условиях, однако игрок предпочел покинуть „Балтику“. Мы благодарны Валерию за время, проведенное у нас, и желаем ему дальнейших успехов».
Ранее «Ростов» арендовал у «Спартака» полузащитника Аяза Гулиева.
Под ФНЛ с пивом пойдет.
Под ФНЛ с пивом пойдет.
Я понимаю если бы было написано "Ростов усилился Месси" или даже "Ростов усилился Дзюбой".
Но Чуперка? Кто он такой?
Я понимаю если бы было написано "Ростов усилился Месси" или даже "Ростов усилился Дзюбой".
Но Чуперка? Кто он такой?