«Ростов» усилился хавбеком «Балтики»

Полузащитник «Балтики» Валерий Чуперка стал игроком «Ростова». 25-летний футболист лично выкупил свой контракт у калининградского клуба, что позволял сделать пункт, прописанный в трудовом соглашении между сторонами.

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая прокомментировал ситуацию:

«Когда шли переговоры о переходе Валерия в „Балтику“, интерес к нему проявляли несколько клубов РФПЛ. Поэтому по просьбе игрока в контракт был внесен пункт о самовыкупе. Этим пунктом Валерий и воспользовался.

Мы предлагали ему новый контракт – на улучшенных условиях, однако игрок предпочел покинуть „Балтику“. Мы благодарны Валерию за время, проведенное у нас, и желаем ему дальнейших успехов».

Ранее «Ростов» арендовал у «Спартака» полузащитника Аяза Гулиева.