Гюндоган: «Сане все по плечу. Он еще не достиг пика карьеры»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган лестно высказался в адрес своего одноклубника Лероя Сане:

«Он очень хорош. Не думаю, что он уже достиг пика карьеры, а это хорошая новость. Лерой играет интересно, регулярно ассистирует и забивает голы. Сане по-настоящему важен для команды. Можешь дать ему пас в полной уверенности, что он получит мяч.

Когда Лерой сосредоточен на том, чтобы совершать простые приемы идеальным образом, ему все по плечу. В нем еще много нераскрытого потенциала. Он уже доказал, что способен забивать, отдавать голевые передачи, идти в дриблинг, способен на все».

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн назвал Сане лучшим немецким игроком в АПЛ.