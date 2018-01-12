Венгер - о будущем Санчеса: «Не хочу давать ложную информацию»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария Фонбет 3.95 3.8 1.95
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.77 3.3 5
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам Фонбет 2.45 3.2 2.95
  • Главные новости
  • Все новости
17:42
Конте не исключил уход из «Челси»21
17:15
Бистрович - игрок ЦСКА95
15:17
Икарди требует увеличения зарплаты в «Интере» до 9 млн евро за сезон18
14:46
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании54
13:49
Форвард «Тосно» Марков отправится на сбор с «Динамо»58
20:55
Асприлья: «Сейчас бы я стоил 200 млн евро»0
20:42
«Манчестер Сити» готов отказаться от идеи покупки Санчеса зимой4
20:34
Эмери: «Рад, что Раньери работает во Франции»2
20:25
Бочелли: «Я фанат „Интера“ и ненавистник „Ювентуса“»10
20:24
Кинтеро, выступавший за «Ростов», вернулся в «Челси»6
20:14
Михайлович: «Займусь боксом»1
19:50
СМИ узнали сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича9
19:47
Почеттино: «Я не берусь утверждать, что „Тоттенхэм“ кого-то купит этой зимой»1
19:39
«Вест Хэм» не планирует продавать Кэрролла и Чичарито5
19:37
Ротань стал игроком киевского «Динамо»2
19:33
«Ливерпуль» включился в борьбу за молодого полузащитника «Норвича»2
19:26
Бензема отклонил предложения «Челси» и «Арсенала»8
19:08
Агент: «Бистрович отверг предложения из Италии, Испании и Хорватии»6
18:55
Доннарумма всё ближе к ПСЖ4
18:44
Бенитес: «„Ньюкасл“ работает над трансферами»1
18:40
Бистрович: «Надеюсь оставить заметный след в истории ЦСКА»9
18:33
Клопп: «Старридж пока что игрок „Ливерпуля“»3
18:32
«Крылья Советов» не планируют приглашать Анюкова9
18:28
Азар: «И Моуриньо, и Конте любят поговорить с журналистами»1
18:20
Корнеев: «Смолова можно оценить в 16-20 млн евро»10

Венгер - о будущем Санчеса: «Не хочу давать ложную информацию»

сегодня, 13:07

Во время последней пресс-конференции наставник «Арсенала» Арсен Венгер ответил на ряд вопросов о своих футболистах:

«О ситуации с Санчесом не могу вам многого сказать. Пока ничего конкретного.

Не то чтобы я не хотел вас информировать, просто не хочу давать ложную информацию. Ничего еще не решено. Вообще он должен остаться с нами до конца сезона, но посмотрим.

Малком? Это хороший игрок, но переговоров по нему мы сейчас не ведем.

По Уолкотту многого тоже не скажу. Сэм Эллардайс сделал заявление, но Тео Уолкотт пока здесь, с нами.

Зимние трансферы не исключаю. Мы вышли на рынок и ведем себя активно. Но пока не буду анонсировать ничего такого, что не могу гарантировать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Асприлья: «Сейчас бы я стоил 200 млн евро»
Сегодня, 20:55 0
Эмери: «Рад, что Раньери работает во Франции»
Сегодня, 20:34 2
Бочелли: «Я фанат „Интера“ и ненавистник „Ювентуса“»
Сегодня, 20:25 10
Почеттино: «Я не берусь утверждать, что „Тоттенхэм“ кого-то купит этой зимой»
Сегодня, 19:47 1
«Вест Хэм» не планирует продавать Кэрролла и Чичарито
Сегодня, 19:39 5
Бенитес: «„Ньюкасл“ работает над трансферами»
Сегодня, 18:44 1
Обсудить
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:12
Венгер еще планирует работать
старина
старина
сегодня в 14:01
Арсен и о своем будущем не владеет инфой
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 13:39
Вы всегда себя активно ведёте,не покупая никого правда...
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 13:19
Мы вышли на рынок и ведем себя активно.
это в каком смысле ведем себя активно?пока только игроки Арсенала ведут себя активно на трансферном рынке
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100