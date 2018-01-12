Венгер - о будущем Санчеса: «Не хочу давать ложную информацию»

Во время последней пресс-конференции наставник «Арсенала» Арсен Венгер ответил на ряд вопросов о своих футболистах:

«О ситуации с Санчесом не могу вам многого сказать. Пока ничего конкретного.

Не то чтобы я не хотел вас информировать, просто не хочу давать ложную информацию. Ничего еще не решено. Вообще он должен остаться с нами до конца сезона, но посмотрим.

Малком? Это хороший игрок, но переговоров по нему мы сейчас не ведем.

По Уолкотту многого тоже не скажу. Сэм Эллардайс сделал заявление, но Тео Уолкотт пока здесь, с нами.

Зимние трансферы не исключаю. Мы вышли на рынок и ведем себя активно. Но пока не буду анонсировать ничего такого, что не могу гарантировать».