Бензема отклонил предложения «Челси» и «Арсенала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема не собирается покидать мадридский клуб.

Свист в его адрес на стадионе и попытки Флорентино Переса пристроить француза в другую команду не влияют на Карима. По слухам, он уже отклонил предложения «Арсенала» и «Челси», поскольку игра в Англии его совершенно не интересует.

Бензема комфортно себя чувствует, проживая в Мадриде, и даже приход нового форварда не заставит его уйти. Карим знает, что пока «Реал» тренирует Зинедин Зидан, у него всегда будут игровые минуты.

На данный момент игрок травмирован.