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Бензема отклонил предложения «Челси» и «Арсенала»

сегодня, 19:26

Нападающий «Реала» Карим Бензема не собирается покидать мадридский клуб.

Свист в его адрес на стадионе и попытки Флорентино Переса пристроить француза в другую команду не влияют на Карима. По слухам, он уже отклонил предложения «Арсенала» и «Челси», поскольку игра в Англии его совершенно не интересует. 

Бензема комфортно себя чувствует, проживая в Мадриде, и даже приход нового форварда не заставит его уйти. Карим знает, что пока «Реал» тренирует Зинедин Зидан, у него всегда будут игровые минуты.

На данный момент игрок травмирован.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 20:30
Спасибо тебе, Бензема!)
shur
shur
сегодня в 20:21
...Я так понимаю ожидаемая цепочка событий: Зидан-Бензема,про Рона промолчу пока,всё это неприятно в продолжении ЛЧ...???!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:52
Бензема правильно делает что не уходит с команды
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 19:52
лицо подошва
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 19:38
Карим знает, что пока «Реал» тренирует Зинедин Зидан, у него всегда будут игровые минуты.
Весь смысл его пребывания в Мадриде, в одной фразе
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 19:36
Вряд ли Чукотка,имея Маратика,клюнет на Бензему.
А вот Арсенал,вполне себе.
Сток Сити
Сток Сити
сегодня в 19:35
Ждет предложение от ПСЖ? ^-)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:27
Ну значит поедет в Бетис.
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