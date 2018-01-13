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«Бавария» обыграла «Байер» благодаря голам Хави Мартинеса, Рибери и Хамеса

сегодня, 00:23
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде обыграла «Байер».

Леверкузен, стадион «Бай-Арена».

«Байер» – «Бавария» – 1:3 (0:1)
Голы: Фолланд 70Хави Мартинес 32, Рибери 59, Хамес Родригес 90+1.

«Байер»: Лено, С. Бендер, Та, Венделл, Хавертц, Кор (Аларио 65), Бэйли, Л. Бендер, Брандт (Мехмеди 77), Беллараби (Хенрихс 60), Фолланд.
Главный тренер: Хайко Херрлих.

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Боатенг, Алаба, Мартинес, Роббен (Коман 65), Хамес Родригес, Рибери (Вагнер 79), Видаль, Рафинья, Мюллер (Толиссо 90+3).
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

Предупреждения: Фолланд 10, Беллараби 15, Мюллер 27, Рафинья 42.

Судья: Даниэль Зиберт.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.

Встречу пропускал нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски из-за травмы.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 08:46
Баварию с победой!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:39
Непонятно откуда у букмекеров была вера в Байер.
ballak144
ballak144 ответил BundesCham
сегодня в 06:10
BundesCham:
До сих пор счастлив что удалось избавиться от Гвардиолы! И бессмысленной тики-таки!!!
МанСити тоже по ходу счастливы)
амурец
амурец
сегодня в 05:18
в победе Баварии и сомнений не было
Sadjon
Sadjon
сегодня в 05:16
Ну Баварцы ожидаемо победили, поздравляю их....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:00
Молодцы!
mphuZ
mphuZ
сегодня в 03:09
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 01:52
Жаль Мюллер не забил.
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 01:24
Хамес красавец..Банку шикарную положил.
MALOVAR
MALOVAR ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:14
ты про Реал заикнулся,так что не сливайся ,при чем тут игроки
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил MALOVAR
сегодня в 01:12
MALOVAR:
просыпайся ,Реал с двумя кубками ЛЧ все делает правильно
Когда ЛЧ брали, эти игроки где играли?
Artuom
Artuom ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:04
95-shishani-95:
Реал продал Хамеса, тот забивает за Баварию! Продал Морату, тот забивает за Челси! Продал Мариано, тот вообще разошелся в Лионе! Оставили Роналду, Бензема, Бэйла и Майораля, тот вообще антирекорд поставили! Двумя словами:"Перес и Зидан"!
Всё правильно сделали. Просто нужно было ещё Бенза продать и купить 1-2 игроков в атаку за место проданных. Мбаппе одного хватило бы.
MALOVAR
MALOVAR ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:58
просыпайся ,Реал с двумя кубками ЛЧ все делает правильно
MALOVAR
MALOVAR ответил Фернандо Алонсо
сегодня в 00:57
в Реале он лучше играл,но ты ведь мастер по текстовым))
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 00:49
Байер играл в три центральных и при этом после каждого углового Баварии в штрафной Байера пожар.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
сегодня в 00:38
Хамес из реала ушел и хоть человеком стал. С победой
Football Fan 3000
Football Fan 3000 ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:37
95-shishani-95:
Реал продал Хамеса, тот забивает за Баварию! Продал Морату, тот забивает за Челси! Продал Мариано, тот вообще разошелся в Лионе! Оставили Роналду, Бензема, Бэйла и Майораля, тот вообще антирекорд поставили! Двумя словами:"Перес и Зидан"!
Хамес не попадал в состав; Мората как играл нестабильно, так и играет за Челси когда-как.
Мариано в состав было попасть еще тяжелее, ему дали набраться опыта. Он воспитанник, его вернут, если будет показывать себя хорошо.

Или вместо него надо было отдать Роналду? Лучший игрок прошлого года, просто напоминаю.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:32
Реал продал Хамеса, тот забивает за Баварию! Продал Морату, тот забивает за Челси! Продал Мариано, тот вообще разошелся в Лионе!
Оставили Роналду, Бензема, Бэйла и Майораля, тот вообще антирекорд поставили!
Двумя словами:"Перес и Зидан"!
kust07
kust07
сегодня в 00:32
    BundesCham
    BundesCham
    сегодня в 00:31
    До сих пор счастлив что удалось избавиться от Гвардиолы!
    И бессмысленной тики-таки!!!
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    сегодня в 00:29
    Матчи Баварии как всегда смотреть одно удовольствие!. Рибери с почином!.

    Болел Баварии с победой!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:28
    И так все ясно в чемпионате одной команды
    kmhb
    kmhb
    сегодня в 00:25
    С победой
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