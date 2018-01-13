«Бавария» обыграла «Байер» благодаря голам Хави Мартинеса, Рибери и Хамеса

В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде обыграла «Байер».
Леверкузен, стадион «Бай-Арена».
«Байер» – «Бавария» – 1:3 (0:1)
Голы: Фолланд 70 — Хави Мартинес 32, Рибери 59, Хамес Родригес 90+1.
«Байер»: Лено, С. Бендер, Та, Венделл, Хавертц, Кор (Аларио 65), Бэйли, Л. Бендер, Брандт (Мехмеди 77), Беллараби (Хенрихс 60), Фолланд.
Главный тренер: Хайко Херрлих.
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Боатенг, Алаба, Мартинес, Роббен (Коман 65), Хамес Родригес, Рибери (Вагнер 79), Видаль, Рафинья, Мюллер (Толиссо 90+3).
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
Предупреждения: Фолланд 10, Беллараби 15, Мюллер 27, Рафинья 42.
Судья: Даниэль Зиберт.
«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.
Встречу пропускал нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски из-за травмы.
И бессмысленной тики-таки!!!
И бессмысленной тики-таки!!!