Калачев летом покинет «Ростов»

По информации источника, «Ростов» не собирается предлагать новый контракт полузащитнику команды Тимофею Калачеву. Текущее соглашение 36-летнего белоруса рассчитано до лета 2018 года.

В самом клубе эту информацию комментировать отказались.

«Мы не комментируем внутренние дела клуба», — сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

В этом сезоне Калачев провел 17 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Тимофей был признан лучшим игроком команды по итогам прошлой кампании.