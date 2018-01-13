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Калачев летом покинет «Ростов»

сегодня, 15:56

По информации источника, «Ростов» не собирается предлагать новый контракт полузащитнику команды Тимофею Калачеву. Текущее соглашение 36-летнего белоруса рассчитано до лета 2018 года.

В самом клубе эту информацию комментировать отказались.

«Мы не комментируем внутренние дела клуба», — сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

В этом сезоне Калачев провел 17 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Тимофей был признан лучшим игроком команды по итогам прошлой кампании.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:06
Кажется вся игра Ростова держалась на Калачеве.
морозз
морозз
сегодня в 19:25
Удивлён, лучший футболист Ростова...мотор команды! Карпин офигел?
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 19:20
Это всё слухи. ОБС - одна бабушка сказала. Я тысячу раз на Соккере говорил: Тимофей Калачёв - это Сердце Ростова. Связующее и парней вдохновляющее - главное звено в футбольной машине под названием ФК "Ростов". Не надо лить грязь на мою команду, пока ещё нет официальных заявлений. Я не Верю что Тима, вот так просто возьмёт и уйдёт из команды, которая стала ему очень Родной за 10 прошедших лет. Тимофей с кэпом нашим - Сашей Гацканом учатся на тренеров, чтобы потом в команде нашей работать, давно живут в Ростове своими семьями. С жильём все нормально, детишки в ростовскую школу ходят. И в общеобразовательную и в футбольную. Всё у них отлично и всё хорошо. Журналюги в межсезонье из пальца новости высасывают. Кто такую супер-пережаренную утку кинул на Соккере - Бог ему судья - издеваться над стойкими болельщиками Ростова. И я не думаю, что всем этим кулуарным слухам, главная причина - приход в нашу команду нового главного тренера - Карпина В.Г. Они ещё споются, сыграются, притрутся. Свои амбиции только надо обоим куда-нибудь далеко засунуть. Тимофей - нормальный пацан и Валера - тоже. Оба Мужика с Большой Буквы. Всему своё время - посмотрим. Но я лично - не Верю, что Тимофей уйдёт из нашей команды. Я только свято Верю в свою команду настоящих Мужиков - ФК "Ростов".
RiotZero
RiotZero ответил Филипповых
сегодня в 19:06
Филипповых:
Легенда Ростова. Как шавку выкинули на улицу. Мерзость...
Ну его ни кто не выгнал и для слабо видящих написано СЛУХИ. Да 01.05.2018 года ему будет 37 лет и контракт с ним не продлевают скорее всего, потому что он по завершении сезона войдёт в тренерский штаб молодёжки.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:04
Шо там очумели?

Лучшего выгонять?)))
Dominators
Dominators
сегодня в 19:03
Все это чес ...Скорее выгонят Валеру ...Но до мая оба в команде .
Новочек
Новочек
сегодня в 18:29
Кто сказал? Продлят.
compka
compka
сегодня в 18:26
в Рубин его, будет напарником Карадениза
Морозовский
Морозовский
сегодня в 18:25
Хотелось бы услышать Каклачёва. Отговорка Лёхи Рыскина наводит на грустные мысли.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:15
Вот тебе здравствуй Новый год..
Владимир Ким
Владимир Ким
сегодня в 18:12
Калачеву бы в "Рубин", им как раз духовых не хватает А такие, как Тимофей, умеют поднять бойцовский дух
vistory
vistory ответил котлина брат
сегодня в 17:52
котлина брат:
Калачёв это фундамент Ростова,интересно что станет с Ростовом
Со спартачом Карпиным и станет вторым арсеналом - поставщиком для спартака.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 17:47
Тимофей может и не блестящий футболист,но кремень.
Такие в команде нужны.
Мог Карп чё-нить ляпнуть.
Привык Песьяковых хвалить.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:45
Примерно как Данни для Зенита!
котлина брат
котлина брат
сегодня в 17:34
Калачёв это фундамент Ростова,интересно что станет с Ростовом
Суеверный
Суеверный
сегодня в 17:19
Тимофей без игры не останется. Просто контракт следующий будет скорее всего краткосрочным. Любая из команд, что появятся в высшем российском дивизионе следующего сезона с радостью примет.
derrik2000
derrik2000 ответил GooSe25
сегодня в 17:18
GooSe25:
Валера не верит в Тимофея ... а Калачёв сам мужик , один из немногих игроков рфпл действительно заслуживающих уважения.. но 36 уже и правда может пришло время заканчивать
А Варелику даже не нужно было начинать тренировать.
Не его это.
Его стезя - бла-бла-бла на ТВ.
derrik2000
derrik2000 ответил Алексей Буренин
сегодня в 17:16
Алексей Буренин:
а зря калачик им бы еще очень пригодился бы
ИМ, т. е. "Ростову" - несомненно, но Варелик как всегда действует "по-новаторски".
Видимо Калачёв ему уже успел сказать, что он думает по-поводу "тренерского гения", а Варелик - человек, как известно, злопамятный и мстительный.
Уж кто-кто, а Калачёв бы ещё годик-другой поиграл, и не просто поиграл, а был бы одним из лучших в команде.
Но Варелик - это Варелик. (((((((((((((((((
Моё сочуствие оставшимся игрокам и болелам этой самобытной и яркой команды.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 17:05
Выгоняет Карпин ветерана!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:42
Это только цветочки, будут и ягодки - Карпин себя еще покажет.
Филипповых
Филипповых
сегодня в 16:32
Легенда Ростова. Как шавку выкинули на улицу. Мерзость...
cska plus
cska plus
сегодня в 16:32
Потеря для дончан.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 16:31
...Калачёву нужно в клуб , где игроков на три состава , в Зенит например...
...три - четыре игры в сезон он может на хорошем уровне провести...
...а для Ростова он как старый комод...и нести тяжело и бросить жалко...
GooSe25
GooSe25
сегодня в 16:31
Валера не верит в Тимофея ... а Калачёв сам мужик , один из немногих игроков рфпл действительно заслуживающих уважения.. но 36 уже и правда может пришло время заканчивать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:27
Все имеет начало и конец. Калачев воин, но видимо у руководства клуба свои взгляды на формирование нового Ростова.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:22
Тимофей и в свои 36 лет даст фору любому молодому...Просто у руководства свои низменные цели поставленные губером...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:14
а зря калачик им бы еще очень пригодился бы
ДСА
ДСА
сегодня в 16:12
Кинули преданного воина.
KLINSI
KLINSI
сегодня в 16:05
Да ладно)).
Калач и Ростов это как Меся и Барса.
На века).
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 16:01
он в качестве свободного агента подпишет годичный контракт с более сильным клубом!
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