Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» в Премьер-Лиге

Оформив дубль в ворота «Эвертона» в матче 23-го тура АПЛ, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в Премьер-Лиге за всю историю, обогнав Тедди Шерингема.
Это 97-й и 98-й голы англичанина за «шпор» в чемпионате. Кейну хватило 135 встреч для того, чтобы достичь данной отметки.
И это всего то за 3 с половиной сезонов.
И это всего то за 3 с половиной сезонов.
Если бы Шерингем играл бы сейчас думаю он тоже бы положил не меньше голов, просто Тедди играл в тяжелые времена и практически в одиночку тащил клуб, Кейну проще напарники у него более уникальные в этом плане.
PS будем рады если ураган будет и дальше играть в шпорах, а не поступит как Шерингем уйдя на скамейку ради трофеев.
Если бы Шерингем играл бы сейчас думаю он тоже бы положил не меньше голов, просто Тедди играл в тяжелые времена и практически в одиночку тащил клуб, Кейну проще напарники у него более уникальные в этом плане.
PS будем рады если ураган будет и дальше играть в шпорах, а не поступит как Шерингем уйдя на скамейку ради трофеев.
игрок нескольких рекордов
игрок нескольких рекордов