Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» в Премьер-Лиге

Оформив дубль в ворота «Эвертона» в матче 23-го тура АПЛ, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в Премьер-Лиге за всю историю, обогнав Тедди Шерингема.

Это 97-й и 98-й голы англичанина за «шпор» в чемпионате. Кейну хватило 135 встреч для того, чтобы достичь данной отметки.