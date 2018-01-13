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Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» в Премьер-Лиге

вчера, 21:59
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Оформив дубль в ворота «Эвертона» в матче 23-го тура АПЛ, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в Премьер-Лиге за всю историю, обогнав Тедди Шерингема.

Это 97-й и 98-й голы англичанина за «шпор» в чемпионате. Кейну хватило 135 встреч для того, чтобы достичь данной отметки.

 

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 07:43
Ну все! Теперь можно и в Реал переходить с чистой совестю.
112910415
112910415
сегодня в 07:18
сильно крут!
alexov222
alexov222
вчера в 23:14
Поздравления Кейну!! еще пару раз по столько за Шпоры и можно в Реал на покой))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:01
Поздравляю нападающего Тоттенхэма Кейна с лучшим бомбардиром
sparxx2
sparxx2
вчера в 22:55
Респект и уважуха !
И это всего то за 3 с половиной сезонов.
bexxx
bexxx
вчера в 22:28
Вот кто нужен Реалу
DXTK
DXTK
вчера в 22:21
прирожденный бомбардир Кейн, до этого он побил рекорд Шерингема по количеству голов за один сезон за Тоттенхэм.

Если бы Шерингем играл бы сейчас думаю он тоже бы положил не меньше голов, просто Тедди играл в тяжелые времена и практически в одиночку тащил клуб, Кейну проще напарники у него более уникальные в этом плане.

PS будем рады если ураган будет и дальше играть в шпорах, а не поступит как Шерингем уйдя на скамейку ради трофеев.
cannongun
cannongun
вчера в 22:17
молорик палено
игрок нескольких рекордов
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
вчера в 22:06
Кейн очень хорош...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 22:03
А где же великий СуперПав?
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