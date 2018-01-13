«Шальке» уступил «Лейпцигу»

«Шальке» проиграл «Лейпцигу» в матче 18-го тура чемпионата Германии.
Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»
«Лейпциг» - «Шальке» 3:1 (1:0)
Голы: Кейта 41, Вернер 69, Брума 71 - Налдо 55.
Незабитый пенальти: Огюстен 37.
«Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Упамекано Дайотчанкуль, Орбан, Демме, Лаймер, Кейта (Поульсен 67), Брума (Илсанкер 84), Кампль, Огюстен (Тимо Вернер 63), Забитцер.
Главный тренер: Ральф Хазензюттль.
«Шальке»: Ферманн, Очипка, Налдо, Настасич, Калиджури, Стамбули, Шепф (Пьяца 55), Майер, Амин Харит (Коноплянка 82), Ди Санто (Эмболо 55), Бургшталлер.
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Предупреждения: Забитцер 36, Настасич 53, Кейта 54, Калиджури 87.
Судья: Дениз Айтекин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Шальке» провел товарищеский поединок с бельгийским «Генком».