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«Шальке» уступил «Лейпцигу»

вчера, 22:22
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 1Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Шальке» проиграл «Лейпцигу» в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»

«Лейпциг» - «Шальке» 3:1 (1:0)
Голы: Кейта 41, Вернер 69, Брума 71 - Налдо 55.
Незабитый пенальти: Огюстен 37.

«Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Упамекано Дайотчанкуль, Орбан, Демме, Лаймер, Кейта (Поульсен 67), Брума (Илсанкер 84), Кампль, Огюстен (Тимо Вернер 63), Забитцер.
Главный тренер: Ральф Хазензюттль.

«Шальке»: Ферманн, Очипка, Налдо, Настасич, Калиджури, Стамбули, Шепф (Пьяца 55), Майер, Амин Харит (Коноплянка 82), Ди Санто (Эмболо 55), Бургшталлер.
Главный тренер: Доменико Тедеско.

Предупреждения: Забитцер 36, Настасич 53, Кейта 54, Калиджури 87.

Судья: Дениз Айтекин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Шальке» провел товарищеский поединок с бельгийским «Генком».

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Все комментарии
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец
вчера в 23:23
Очень зрелищный футбол от двух достойных команд! Спасибо за спектакль )
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