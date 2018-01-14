Британское издание: «Россияне планировали использовать допинг во время ЧМ-18»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
  • Главные новости
  • Все новости
20:53
«Ливерпуль» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ в текущем сезоне111
18:21
«Арсенал» позволил «Борнмуту» отдалиться от зоны вылета74
16:57
Кальдерон: «Слух об обмене Роналду на Неймара - глупая попытка прикрыть кризис в „Реале“»17
15:34
ФИФА: «Мы осуждаем сообщение „Спартака“ в сети Twitter»266
14:14
Бистрович: «Кто главный соперник ЦСКА в чемпионате? Конечно, „Спартак“!»46
20:55
«Лион» сыграл вничью с «Анже» и упустил шанс перегнать «Монако»0
20:41
Хавбек ПСЖ Кальегари, которым интересовался «Зенит», не может найти себе новый клуб3
20:32
В сети появились фотографии формы «Барселоны» на сезон-2018/191
20:30
Лисандро Лопес прибыл в Милан для перехода в «Интер»3
20:16
Тиам: «Меня не взяли на сбор „Динамо“. Придется искать новый клуб»3
20:02
Венгер: «Будущее Санчеса решится в течение ближайших 48 часов»5
19:58
Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам5
19:52
Раш: «Не удивлюсь, если „Ливерпулю“ предложат за Салаха 225 млн евро»4
19:50
Капелло: «„Локомотив“ удивил, но сезон большой»3
19:42
Венгер: «„Арсенал“ допустил слишком много ошибок»2
19:28
«Боруссия» - «Вольфсбург»: стартовые составы1
18:57
«Арсенал» впервые при Венгере не выиграл ни одного из первых 4 матчей календарного года7
18:45
Тренер «Борнмута»: «Я в восторге от игры своей команды»4
18:44
РФС проведет проверку в связи с твитом «Спартака» о «легионерах-шоколадках»33
18:36
Уилсон: «Не знал, что это наша первая победа над „Арсеналом“ в Премьер-Лиге»0
18:29
Семин в Испании встретился с Фабио Капелло15
18:28
Облак продлит контракт с мадридским «Атлетико»3
18:08
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: стартовые составы17
18:05
Шей Гивен: «Не думаю, что у „Манчестер Юнайтед“ есть шанс подписать Санчеса»1
18:03
Де Бур: «Заха отлично смотрелся бы в „Ливерпуле“»0

Британское издание: «Россияне планировали использовать допинг во время ЧМ-18»

сегодня, 14:45

За границей продолжаются атаки на Россию по теме допинга.

Одно популярное британское издание распространило информацию о том, что сборная России якобы планировала использовать допинг во время чемпионата мира 2018 года.

По информации источника, россияне собирались подменить пробы мочи игроков, что позволило бы футболистам команды Станислава Черчесова безнаказанно пичкать себя запрещенными препаратами.

Отметим, что в ФИФА в ближайшее время намерены нанять независимого следователя, чтобы разобраться в этом деле и при необходимости наказать виновных.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Венгер: «Будущее Санчеса решится в течение ближайших 48 часов»
Сегодня, 20:02 5
Раш: «Не удивлюсь, если „Ливерпулю“ предложат за Салаха 225 млн евро»
Сегодня, 19:52 4
Капелло: «„Локомотив“ удивил, но сезон большой»
Сегодня, 19:50 3
Венгер: «„Арсенал“ допустил слишком много ошибок»
Сегодня, 19:42 2
Тренер «Борнмута»: «Я в восторге от игры своей команды»
Сегодня, 18:45 4
Уилсон: «Не знал, что это наша первая победа над „Арсеналом“ в Премьер-Лиге»
Сегодня, 18:36 0
Обсудить
Все комментарии
S010386A
S010386A
сегодня в 21:04
ТОПОЛЬ М , ПАРОЧКУ И Я ДУМАЮ ХВАТИТ...
marvel777
marvel777
сегодня в 21:00
все русские едят допинг на обед,завтрак и ужин ,от дворника до космонавта !
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 20:24
Не бывает дыма без огня!.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 20:16
Каждый ЧЕ и ЧМ наши пикчаются только не допингом а алкоголем и кокаином ибо им на94 на Ваше мнение британские сми)) Ваши ожидания - Ваши проблемы. (с)
13 RUS
13 RUS
сегодня в 20:04
Опять эти издания петушиные раскудахтались,обида во Франции от наших покоя не дает
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:41
Допинг это вообще мелочи по сравнению с массовой английской педофилией в детско-юношеском футболе.
112910415
112910415
сегодня в 19:22
фантазии, ничего кроме фантазий
Крейсер
Крейсер
сегодня в 19:16
А ещё мы планировали во время ЧМ-2018 сместить английскую королеву и возвести на английский престол Бузову или Зверева.
ivany4
ivany4
сегодня в 18:47
Наивные.
План в другом. Все соперники нашей сборной будут играть под допингом!!!
А потом - дисквалифицированы на 3 года! Вот наша сборная разгуляется!)))
Знатог
Знатог
сегодня в 18:25
Есть люди, которые могут подтвердить, что игроки сборной Англии на ЧМ-1966 употребляли допинг.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 18:04
И кто теперь расисты? Почему гнобят команду у которой еще нет заявки???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:23
Ну конечно же, им уже парочка "чистых" русских футболистов рассказала, как их заставляли фурить в пробирки на всю команду Черчесова. Иначе откуда бы им знать то?
Это сарказм, если чё...
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц ответил КАМЮ
сегодня в 16:56
КАМЮ:
12.01.18г. Официальный представитель МИД России Мария Захарова «Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причём это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России» No comments...
Мария Захарова не все сказала, журналисты Соединенного Королевства получили также заказ распять православного мальчика в трусиках
clop
clop
сегодня в 16:54
Не поленился, перешел по ссылке на оригинал. Инглиши пишут, что некий Брайан Фогель заявил, что ему сказал Родченков о том, что он якобы слышал от Мутко, как Мутко дал такую команду: "футбол должен быть чист". На этом основании начинают гадать, что же означала такая команда министра спорта. Пока что раздувают из мухи слона, как говорится.
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 16:49
12.01.18г.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
«Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причём это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России»

No comments...
старина
старина ответил Сергей Саныч
сегодня в 16:48
Сергей Саныч:
Смыть альбион в океан. Воздух чище будет.
Не утонут,Саныч.Оно не тонет
cska plus
cska plus
сегодня в 16:42
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:37
    Родченков лично видел что у нас в Универсамах есть отделы "Допинг"...и выручка там больше чем в хлебных.....
    Школьники без увесистого куска мельдония даже таблицу умножения выучить не способны....
    Заводы по производству поцарапанных пробирок ""ППП" работают круглосуточно....

    Как же смешны и убоги потуги англичашек напакостить )))))))))
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 16:28
    Они уже и в будущем доказательства нашли? (((
    turist82
    turist82
    сегодня в 16:22
    То есть даже за несовершенные преступления уже можно осуждать? ))) Это новость! Ещё не совершил ничего а тебя уже посадили...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 15:58
    Смыть альбион в океан.
    Воздух чище будет.
    mavrid05
    mavrid05
    сегодня в 15:41
    Россияне теперь новый мельдоний создают и с допингом им нечего ловит
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 15:39
    Да мы Вас всех на одной только водке порвём, нахрена нам таблетки кушать))))))
    Поц
    Поц
    сегодня в 15:39
    Это всё из-за игроков ПФК, которые, как уже было доказано, поголовно сидят на кокаине и другой дури. Нужно строгое публичное наказание этой команды. Российский футбол должен очиститься .
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 15:34
    Ну почему бы нашим ведущим изданиям,скопом не написАть то же самое про британцев и им подобных?Состряпать несколько липовых документов,видео,фото,аудио...и вбросить во все мировые СМИ?Достали эти тупоголовые ненавидящие Россию недоумки!
    artsinalex
    artsinalex ответил parallels
    сегодня в 15:32
    parallels:
    я даже догадываюсь, какие именно игроки в сборной намеревались закинуться.
    Неужель Кокорин наконец созрел!!!
    D.vil
    D.vil
    сегодня в 15:30
    Прямо-таки пичкать?) А источник - дневник Ванги-Родченкова?) Фифа не МОК в такие сказки не поверит!) Если бы в футболе все зависело от мышц и настроения, то уже бы давно наша сборная пошла бы по бромонтановым спартаковским следам и протоптанным армейским дорожкам;)))
    artsinalex
    artsinalex
    сегодня в 15:27
    ФИФА хочет нанять независимого следователя. Опять Макларен, получающий зряплату из независимого Госдепа?
    Новости про допинг уже стали походить на стереотипы о пьяных русских, пьющих водку в обнимку с медведями.
    Так и вижу заголовок "Во время ЧМ-2018 на стадионах в качестве зрителей также будут сидеть в креслах медведи-расисты, которые постоянны голодны и с удовольствием набросятся на сидящих рядом негров."
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:26
    Какой бред наши игроки пьют только после завершения.....
    salaga
    salaga
    сегодня в 15:25
    Независимого эксперта подберут тоже с участием одного популярного битанского издания.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100