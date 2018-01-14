Британское издание: «Россияне планировали использовать допинг во время ЧМ-18»

За границей продолжаются атаки на Россию по теме допинга.

Одно популярное британское издание распространило информацию о том, что сборная России якобы планировала использовать допинг во время чемпионата мира 2018 года.

По информации источника, россияне собирались подменить пробы мочи игроков, что позволило бы футболистам команды Станислава Черчесова безнаказанно пичкать себя запрещенными препаратами.

Отметим, что в ФИФА в ближайшее время намерены нанять независимого следователя, чтобы разобраться в этом деле и при необходимости наказать виновных.