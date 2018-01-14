Моуриньо хочет видеть в МЮ двух своих бывших подопечных

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо желает видеть в своей команде полузащитника «Арсенала» Месута Озила и защитника «Монако» Фабиньо, который также может сыграть в центре поля.

Оба футболиста уже выступали под руководством португальского наставника, когда тот работал в «Реале».

Озил может достаться МЮ следующим летом бесплатно, если игрок сборной Германии решит присоединиться к «красным дьяволам» на правах свободного агента. За Фабиньо же придется заплатить порядка 40-50 млн евро. Однако главной проблемой на пути к подписанию футболистов выглядят их финансовые аппетиты: по слухам, Озил хочет получать свыше 10 млн евро в год, а Фабиньо - порядка 6 млн евро.