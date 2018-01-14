Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес не помог своему клубу в последнем матче чемпионата, «канониры» уступили «Борнмуту». Отсутствие чилийца вызвало новую волну слухов. Некоторую ясность после поединка внес наставник лондонского коллектива Арсен Венгер:

«Будущее Санчеса решится в течение ближайших 48 часов. Алексису непросто, потому что какое-то время он находился в режиме ожидания.

Если Санчес уйдет, нам надо его заменить. Сегодня я не мог рассчитывать на многих игроков, а теперь вы видите, насколько большой вес они имеют в команде.

Уйдет ли Алексис? Я не знаю».