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Сигурдарсон: «Было бы здорово перевести в „Ростов“ всю сборную Исландии»

сегодня, 10:31

Новичок «Ростова» Бьорн Сигурдарсон уверен, что не пожалеет о решении переехать в Россию:

«Присоединился к команде два дня назад, но уже как дома. Мне нравится семейная атмосфера здесь, то, как меня встретили парни и тренерский штаб. Я сделал правильный выбор. Знаю о задачах и целях, которые стоят перед командой.

Я принял участие только в нескольких тренировках, но видно, что ребята показывают все, на что способны, каждый выкладывается по полной. Когда я думал о контракте, я конечно же говорил с Ингасоном. Он рассказывал много хорошего, хвалил болельщиков и руководство. Рассказывал об атмосфере в команде. Он говорит, что счастлив. Уверен, что у меня тоже все будет хорошо.

В Исландии много шутят про „Ростов“. Было бы здорово перевести сюда всю сборную Исландии. Видел новый стадион, который построили к чемпионату мира. Он выглядит замечательно. Спасибо тем, кто построил эту красоту.

Я знаю Карпина - он был отличным игроком. Уверен, что и тренер он хороший. Он понимает футбол, ведь сам достиг в нем успехов».

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:27
ВАЛЕРА СЕЙЧАС ДЕЗУВА И ЖАНО ПОДТЯНЕТ !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:25
Ну вот,пошла неприкрытая лесть....
Как игроки исландцы мне очень нравятся своим напором и характером.
memphis
memphis
сегодня в 10:53
Валера его кумир)
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 10:44
Бьорн ты у меня будешь прогрессировать, если будешь слушаться !
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