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В «Ростове» высказались о приоритетах в текущем сезоне

вчера, 18:21

Защитник «Ростова» Денис Терентьев рассказал о целях клуба в оставшейся части текущего сезона.

Что у «Ростова» в приоритете? Наверное, оба турнира. Хочется выступить как можно лучше. Не знаю, остаются ли у нас шансы попасть в тройку и побороться за медали. В ином случае можно тогда попробовать побороться за Кубок.

Что бы я хотел? Кажется, что Кубок пока складывается неплохо. Наверное, хотел бы Кубок.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:19
Тренер коротыши не хочет трофеи их недостоин!!! Божович -Да в Локо на его багаже остаток кубка провели Валере трофеи вторичны ему нужен он сам и слухи о Спартаке это лучшая награда Валеры
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:44
Ростов достоин быть в финале кубка России .
Вещий
Вещий
вчера в 18:55
Хочется пожелать Ростову только удачи в играх.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:54
Ростову нужен солидный тренер.
Capral
Capral
вчера в 18:51
На мой, сугубо субъективный взгляд, кубок выиграет победитель пары Спартак-Ростов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:42
Надо и там и там бороться, трудности для Ростова не впервой!
Уж слишком давно ростовчане выигрывали Кубок. (СССР)
Гость
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