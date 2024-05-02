В «Ростове» высказались о приоритетах в текущем сезоне

Защитник «Ростова» Денис Терентьев рассказал о целях клуба в оставшейся части текущего сезона.
Что у «Ростова» в приоритете? Наверное, оба турнира. Хочется выступить как можно лучше. Не знаю, остаются ли у нас шансы попасть в тройку и побороться за медали. В ином случае можно тогда попробовать побороться за Кубок.
Что бы я хотел? Кажется, что Кубок пока складывается неплохо. Наверное, хотел бы Кубок.
Уж слишком давно ростовчане выигрывали Кубок. (СССР)
Уж слишком давно ростовчане выигрывали Кубок. (СССР)