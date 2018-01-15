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Гамула: «Я так понял, что темнокожих игроков надо называть белыми»

сегодня, 12:28

У экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы и защитника «Спартака» Георгия Джикии есть кое-что общее: они оба подшучивали над чернокожими футболистами. Отвечая на вопрос о возможной покупке Бенуа Ангбвы, Гамула ответил, что в команде и так шесть черных. Джикия подшутил над легионерами «красно-белых»: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце!» Твит «Спартака» в итоге привел к скандалу. Гамула не понимает причины подобной реакции общественности:

«Человек пошутил про шоколадок, а кто-то разжигает из этого скандал. Иностранные журналисты включились, плюс наши подогревают... Нет футбола – не о чем писать. Начинают придумывать на ровном месте. „Спартак“ вышел из отпуска в хорошем настроении, человек нормально пошутил, и понеслось... Значит, это кому-то надо?

Мне тоже пришлось извиняться, я тоже пошутил. Я только не пойму за что просил прощения. Это же шутка была. У меня хорошие отношения были с легионером. Даже неприятно все это вспоминать.

Зачем тогда извинялся? Ну... Надо извиняться. А то потом накрутят так, что вообще на голову не натянешь... Я еще раз говорю. У нас чемпионат мира на носу – западные репортеры только и думают, как нас уколоть. То допинг приплетут, то цепляются за расизм. Даже неприятно на все это смотреть и слушать это.

Я так понял: нужно вообще ничего не говорить, пока чемпионат мира не пройдет. Лучше молчать, просто сидеть. Даже если они темнокожие, говорить, что они белые.

Люди вышли из отпуска. Соскучились друг по другу. Пошутили. И тут началось... Надеюсь, наше руководство поступит разумно в отношении Джикии. Его не за что наказывать!»

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Все комментарии
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 20:03
он прав
mat73
mat73
сегодня в 19:36
Гамула прав 100%
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:20
Шоколад делится на четыре главные группы: молочный шоколад, ТЕМНЫЙ шоколад, БЕЛЫЙ шоколад и шоколадные трюфели.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:15
А если черный назовет белого белым - это тоже расизм???
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:14
"В каждой шутке есть доля шутки".
VIPded
VIPded
сегодня в 17:01
Прав Игорь, совсем с этими расизмами и толерастиями краёв не видят...
sten312
sten312 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:42
AntiherQ1488:
он жаловался, что за свинарник попадает под троллинг, но он под него не попал, сидит, думает, наверное))
А еще он называл земляным червяком-образчик мясного разжигателя.И чтоб ты знал я изначально попал у модера за троллинг,который его убрал после моего обращения.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 16:21
Гамула молодец! Его давно представителем нашего футбола на западе надо сделать, что бы он им все популярно до ума доводил.
Efimych
Efimych
сегодня в 16:13
    ekliziast
    ekliziast
    сегодня в 16:06
    Дошли до полного идиотизма , дальше некуда.Бананы -нацизм , шоколад -расизм , что дальше?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 16:01
    Гамула красавец, все разложил
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Sem25
    сегодня в 15:59
    Sem25:
    Сукалова известная русофобка. Тот, кто ей прикрылся, соответствует образу. Не зря же он ее на аве разместил)))
    Украина звучит гордо зато))))
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Ploomber
    сегодня в 15:57
    Ploomber:
    Справедливо. Ваш комментарий теперь в топе.
    Конюшня все же не так обидно звучит, как свинарник. ИМХО.
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 15:54
    Какой же он дурень....
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил старина
    сегодня в 15:18
    старина:
    Поясни насчет двойных стандартов,только подробнее
    он жаловался, что за свинарник попадает под троллинг, но он под него не попал, сидит, думает, наверное))
    старина
    старина ответил sten312
    сегодня в 15:14
    sten312:
    Как достали на соккере двойные стандарты,мой комментарий со словом свинарник попадает в определение троллинг,а чуть выше тому кому я отвечал с определениями конюшня и цдк у них в топе...
    Поясни насчет двойных стандартов,только подробнее
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Коля58
    сегодня в 15:11
    Коля58:
    А ваши не смердят? О Зените на вашем сайте одни гадости собираете! Только один Спартак белый и пушистый на соккере, а это глубоко не дети! Да ладно бы будь Спартак в таблице выше Зенита! ))
    Так чего тут сидишь, если это наш сайт?)
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 15:09
    Белые ниггеры - наши меньшие братья! не обижайте обезъянок!
    POL7173
    POL7173
    сегодня в 15:09
    Логика конечно зашкаливает. Если я люблю есть шоколадки, то я кто? Расист-людоед или любитель негров. Проще называть немытыми. Немытым каждый может оказаться. Обижаться можешь только на себя.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Коля58
    сегодня в 15:08
    Так Спартак и выше. Он же ЧЕМПИОН.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 15:04
    если ты тупая невежда, гамула, так и скажи, а если ты только притворяешся непонимающим идиотом - тогда пора прекращать, надоел одно и тоже повторять.
    Коля58
    Коля58 ответил Владимир_Спартак
    сегодня в 14:56
    Владимир_Спартак:
    Коля помню. Так ваши молодые болелы таковыми и являются Над Спартаком ваши на ленте только и смердят.
    А ваши не смердят? О Зените на вашем сайте одни гадости собираете!
    Только один Спартак белый и пушистый на соккере, а это глубоко не дети!
    Да ладно бы будь Спартак в таблице выше Зенита! ))
    YRunner
    YRunner
    сегодня в 14:55
    Надо начать обижаться на то что нас называют белыми. Я точно не белый, я же не снег.
    Ploomber
    Ploomber ответил sten312
    сегодня в 14:50
    sten312:
    Как достали на соккере двойные стандарты,мой комментарий со словом свинарник попадает в определение троллинг,а чуть выше тому кому я отвечал с определениями конюшня и цдк у них в топе...
    Справедливо. Ваш комментарий теперь в топе.
    sten312
    sten312
    сегодня в 14:48
    Как достали на соккере двойные стандарты,мой комментарий со словом свинарник попадает в определение троллинг,а чуть выше тому кому я отвечал с определениями конюшня и цдк у них в топе...
    Есть медали
    Есть медали ответил sten312
    сегодня в 14:35
    sten312:
    На счет двуличия-еще не давно свинарник феерил на тему,так называемого,допинга.
    Этим бесполезно что-либо доказывать. Они же настоящие "мужчины". Не говорили такого . Клевета и только
    Есть медали
    Есть медали
    сегодня в 14:34
    Гамулаааа =D
    сейчас вновь в расизме обвинять =DDDD
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Коля58
    сегодня в 14:34
    Коля помню. Так ваши молодые болелы таковыми и являются Над Спартаком ваши на ленте только и смердят.
    sten312
    sten312 ответил старина
    сегодня в 14:33
    старина:
    Насчет наших Гамула прав.Особенно подхватили эту идею представители цдк во главе с Сукаловой на аватарке.При этом забыв напрочь свой недавний скандал с ЯЯ Туре.двуличие в конюшне всегда было в чести,особенно у особей ,носящих мужское имя и клеящих баб на аву.
    На счет двуличия-еще не давно свинарник феерил на тему,так называемого,допинга.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил 311
    сегодня в 14:25
    311:
    Если темнокожих игроков надо называть белыми, это уже будет считаться троллингом!)
    Их можно называть «не очень белые»)
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