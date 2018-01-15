Гамула: «Я так понял, что темнокожих игроков надо называть белыми»

У экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы и защитника «Спартака» Георгия Джикии есть кое-что общее: они оба подшучивали над чернокожими футболистами. Отвечая на вопрос о возможной покупке Бенуа Ангбвы, Гамула ответил, что в команде и так шесть черных. Джикия подшутил над легионерами «красно-белых»: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце!» Твит «Спартака» в итоге привел к скандалу. Гамула не понимает причины подобной реакции общественности:

«Человек пошутил про шоколадок, а кто-то разжигает из этого скандал. Иностранные журналисты включились, плюс наши подогревают... Нет футбола – не о чем писать. Начинают придумывать на ровном месте. „Спартак“ вышел из отпуска в хорошем настроении, человек нормально пошутил, и понеслось... Значит, это кому-то надо?

Мне тоже пришлось извиняться, я тоже пошутил. Я только не пойму за что просил прощения. Это же шутка была. У меня хорошие отношения были с легионером. Даже неприятно все это вспоминать.

Зачем тогда извинялся? Ну... Надо извиняться. А то потом накрутят так, что вообще на голову не натянешь... Я еще раз говорю. У нас чемпионат мира на носу – западные репортеры только и думают, как нас уколоть. То допинг приплетут, то цепляются за расизм. Даже неприятно на все это смотреть и слушать это.

Я так понял: нужно вообще ничего не говорить, пока чемпионат мира не пройдет. Лучше молчать, просто сидеть. Даже если они темнокожие, говорить, что они белые.

Люди вышли из отпуска. Соскучились друг по другу. Пошутили. И тут началось... Надеюсь, наше руководство поступит разумно в отношении Джикии. Его не за что наказывать!»