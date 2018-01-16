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Дзюба может продолжить карьеру в «Ренне», «Краснодаре» или «Локомотиве»

сегодня, 00:41

У нападающего «Зенита» Артема Дзюбы есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Форвард может перейти в «Локомотив», но здесь всё зависит от того, завершится ли досрочно аренда нападающего «железнодорожников» Эдера из «Лилля». 

Самый реальный вариант в России для Дзюбы - «Краснодар», однако «быки» также сначала должны определиться с судьбой форварда Федора Смолова, которого сватают в тот же «Зенит» и «Вест Хэм».

Есть вариант у Дзюбы и с тульским «Арсеналом», клуб уже обозначил интерес.

Что касается зарубежных команд, то проявил заинтересованность французский «Ренн», а «Бешикташ» и еще один турецкий клуб готовы вступить в переговоры.

Сам Дзюба склоняется к продолжению карьеры в России, чтобы, выступая в родном чемпионате на глазах главного тренера сборной, попытаться завоевать место в сборной на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Дзюба не полетел на первый сбор «Зенита» в ОАЭ из-за проблем со здоровьем.

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Все комментарии
benderivan
benderivan
сегодня в 08:57
А чо не в Реале
Филипповых
Филипповых
сегодня в 08:30
Сталько шума об игроке уровня: 2 дивизион зона центр...
ОлегV
ОлегV
сегодня в 08:09
Прям нарасхват, теперь кто больше денег предложит.....может китайцы заберут ?
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:58
В Туле может, в футбол поиграет?)
Шуnя771
Шуnя771 ответил Полевой Командир
сегодня в 07:45
Полевой Командир:
да уж.... прошел какой-то год... и из суперфорварда, каким его называли некоторые "эксперты", Дзюба превратился в потенциального игрока тульского Арсенала...
Не обижайте туляков... Они идут красиво...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответил Parovoznic
сегодня в 07:45
Parovoznic:
Не только, имхо ))
Спартак по определению))
Parovoznic
Parovoznic ответил Шуnя771
сегодня в 07:44
Шуnя771:
Зенит...)
Не только, имхо ))
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 07:38
да уж.... прошел какой-то год... и из суперфорварда, каким его называли некоторые "эксперты", Дзюба превратился в потенциального игрока тульского Арсенала...
Аденн
Аденн
сегодня в 07:36
ну, в Краснодар, это вряд ли.
это зенитовское бревно ему и даром не нать.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 07:31
Какую карьеру? Сидеть на лавке? Погрябняка хочет обогнать?

чтобы, выступая в родном чемпионате на глазах главного тренера сборной... У нас Черчесов не выездной?, и для попадания в сборную нужно мелькать перед глазами или все таки играть, не важно где и в каком чемпионате!?
LESTER68
LESTER68
сегодня в 07:29
В стриптиз клуб его отдайте-вместо шеста.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 07:27
Надо его в Зените оставить, нечего другие клубы засорять корявой древесиной.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Parovoznic
сегодня в 07:18
Parovoznic:
...а какой ФК положил на Тёму не глаз )))
Зенит...)
Parovoznic
Parovoznic ответил ermak6448
сегодня в 07:13
ermak6448:
Не ровен час скоро узнаем какой фк положил глаз на Тёму нашего...
...а какой ФК положил на Тёму не глаз )))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 07:01
Рига и Волгоград,Тында и Ашхабад.Над страною летит московский бич.)
Mяyчeло
Mяyчeло ответил cska plus
сегодня в 06:08
cska plus:
Не останется без работы.
в ЦСКА его!
Спагетти
Спагетти
сегодня в 06:07
Потом и у этих клубов будет головная боль куда спихнуть это бревно:)))
Кошк 47
Кошк 47
сегодня в 06:03
Великий Бздзюбиньо возвращайся в родной свинарник:-)
Gahi
Gahi
сегодня в 05:41
Нужно было Дзюбе летом переходит в Локомотив а так поезд ушел иди свищи.
cska plus
cska plus
сегодня в 05:21
Не останется без работы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:11
Правда много за Дзюбу не дадут
vka1970
vka1970
сегодня в 04:52
Эээээ, в Локомотив его.Срочно.
Стоило тёме перейти в Зенит, как на него посыпались титулы как из рога изобилия.
Значит и Локомотиву поможет. "Счастливый" он наш.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 03:09
Да,сейчас дергаться никто не хочет ,есть риск не попасть на ЧМ ,но у Дзюбы нет выбора
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:43
Самый игровой вариант - тульский "Арсенал".
ermak6448
ermak6448
сегодня в 02:34
Не ровен час скоро узнаем какой фк положил глаз на Тёму нашего...
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 01:47
Дзюба ни Краснодару ни Локомотиву и подавно ненужен у них есть свои игроки уровнем намного выше Дзюбы...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 01:45
Попытаться завоевать место - звучит мощно. Помнится, фанаты Питера орали наперебой, что Зенитушка собирает под своим крылом всех сборников, будет их сыгрывать и развивать. это даже "иксперты" говорили.

Минус один. Смолов на подходе.
Jum13
Jum13 ответил Крейсер
сегодня в 01:28
Крейсер:
Варианты есть. Но Артёму нужны не варианты, а трофеи. Не отвлекайте его по пустякам.
Тогда в Локомотив - станет чемпионом России в составе клуба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:18
Раз спрос есть, значит ,продадут куда-нить. Или выменяют на Смолова...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:09
Дзюба выбирает где продолжить карьеру, и в каком клубе в «Ренне», «Краснодаре, «Локомотиве » или »в ночном. Так будет правильнее
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