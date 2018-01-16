Дзюба может продолжить карьеру в «Ренне», «Краснодаре» или «Локомотиве»

У нападающего «Зенита» Артема Дзюбы есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Форвард может перейти в «Локомотив», но здесь всё зависит от того, завершится ли досрочно аренда нападающего «железнодорожников» Эдера из «Лилля».

Самый реальный вариант в России для Дзюбы - «Краснодар», однако «быки» также сначала должны определиться с судьбой форварда Федора Смолова, которого сватают в тот же «Зенит» и «Вест Хэм».

Есть вариант у Дзюбы и с тульским «Арсеналом», клуб уже обозначил интерес.

Что касается зарубежных команд, то проявил заинтересованность французский «Ренн», а «Бешикташ» и еще один турецкий клуб готовы вступить в переговоры.

Сам Дзюба склоняется к продолжению карьеры в России, чтобы, выступая в родном чемпионате на глазах главного тренера сборной, попытаться завоевать место в сборной на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Дзюба не полетел на первый сбор «Зенита» в ОАЭ из-за проблем со здоровьем.