Пресс-служба «Порту» опубликовала фотографии трещин в стадионе «Эшторила», из-за которых был прерван матч 18-го тура чемпионата Португалии.

Главный арбитр встречи в целях безопасности был вынужден прервать игру после первого тайма при счёте 1:0 в пользу хозяев.

As imagens que mostram a falta de condições de segurança no estádio do Estoril. Vê todas as fotos aqui ▶https://t.co/7xuu9mQTbr#FCPorto #GDEPFCP pic.twitter.com/qypmsnsZJq