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Тукманов: «Некоторые болельщики „Торпедо“ просили преференции, в том числе финансовые»

сегодня, 13:39

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что некоторые болельщики требовали от клуба финансовые средства в обмен на поддержку команды. 

«Что касается отношений с болельщиками, это, как вы знаете, очень разнообразная масса. Есть люди, которые приходят поболеть за команду, поддержать ее. Есть те, кто приходят выплеснуть свои эмоции. Как положительные, так и отрицательные.

Общее положение, если сравнивать с господином Алешиным (бывший председатель совета директоров клуба), заключается в том, что ни он, ни я не приняли предложение группы болельщиков, которые говорили: „Давайте нам какие-то преференции, в том числе финансовые. Тогда мы будем более лояльно относиться к руководству клуба. Тогда мы будем дружить“.

Не знаю, какая сумма могла быть в то время. Знаю, что здесь ребята приходили и говорили: „Давайте нам, условно, миллион рублей. И мы будем поддерживать команду“. Нехорошее сравнение, но это как покупать любовь за деньги.

Я предложил ребятам. Давайте мы вместе попробуем зарабатывать. Все, что заработаете, направите на цели, которые сочтете нужными. Мы были готовы поделиться реализацией билетной программы, сувенирной продукции, экипировки. В общем, выстроить бизнес по тем моделям, которые существуют. Ничего нового мы не предлагали. Сначала ребята „загорелись“. Потом что-то не сложилось, появилась обида. Хочу отметить, что речь об определенной группе людей, которая хотела выстроить возле команды свой личный бизнес».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 14:36
Мигалкина как всегда нет в новости о торпеде :)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 13:58
Была когда то хорошая команда,увы и ах...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:52
В итоге Тукманов стал бывшим президентом
Jum13
Jum13
сегодня в 13:48
А потом Мигалков будет рассказывать как он топит за Торпедо )))
parallels
parallels
сегодня в 13:45
только спартак способен покупать болельщиков за деньги, либо бесплатными билетами, которые федун раздавал у метро. но всё равно цифра маленькая, поэтому, чтобы заполнить открывашку, обращаются к старому и проверенному средству: рассаживают на трибунах картонных свиней.
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