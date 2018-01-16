Роналду: «Цель „Реала“ - победа в Лиге чемпионов и Кубке Испании»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поведал о целях команды на текущий сезон. В данный момент «сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» уже на 19 очков.

«Трудно мотивировать себя каждые выходные, когда в уме ты постоянно держишь отрыв от лидера. Прежде всего, мы хотим попасть в топ-4, чтобы получить место в Лиге чемпионов. Что касается наших главных целей, то это Лига чемпионов и Кубок Испании».

В 1/8 финала ЛЧ «Реал» сыграет с ПСЖ, а в 1/4 финала Кубка Испании - с «Леганесом».