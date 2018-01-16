Роналду: «Цель „Реала“ - победа в Лиге чемпионов и Кубке Испании»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд Фонбет 1.2 5.8 13
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 23’ Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:0 Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.8 3.35 4.9
21:00 23’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца Фонбет 1.72 3.9 5.25
  • Главные новости
  • Все новости
21:20
ПСЖ переключился с Доннаруммы на вратаря «Атлетико»0
19:58
Новосельцева у «Зенита» арендует «Рубин» 67
19:09
Неймар через полгода станет игроком «Реала»45
18:45
Роналду, Федерер, Надаль и Хэмилтон – претенденты на престижную спортивную премию12
18:12
Дороги «Анжи» и Фибела разошлись, так как игрок был арестован17
21:18
Артуро Видаль забил шикарный гол рабоной, стоя за воротами0
21:10
«Ньюкасл» выбирает между Суаре и Кенеди0
21:07
«Вердер» заинтересован в трансфере защитника «Спартака»2
20:59
Неймар сможет сыграть с «Дижоном»1
20:56
«Краснодар» претендует на полузащитника сборной Перу1
20:44
Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»2
20:33
Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»1
20:31
Представитель Фибела рассказал о расторжении контракта с «Анжи»0
20:25
«Суонси» понадобился еще один игрок мадридского «Атлетико»3
20:23
Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»4
20:19
«Торино» нацелился на полузащитника «Уотфорда»0
20:09
«Рома» просит у «Ливерпуля» за своего вратаря рекордные деньги8
19:55
«Беневенто» не спешит подписывать Каналеса0
19:50
М'Вила: «Я совершал ошибки, но винить в них могу только себя»2
19:45
Дуайт Йорк: «Мхитарян вписался бы в игру „Арсенала“»7
19:35
Владелец «Милана» назвал слухами информацию о деле об отмывании денег при покупке клуба1
19:24
Ламберт: «„Сток Сити“ не хватает стабильности»0
18:56
Мельгарехо: «Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся»10
18:52
«Парма» подписала защитника «Сассуоло»0
18:51
Роналду не поможет «Реалу» в матче с «Леганесом»3

Роналду: «Цель „Реала“ - победа в Лиге чемпионов и Кубке Испании»

сегодня, 16:12

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поведал о целях команды на текущий сезон. В данный момент «сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» уже на 19 очков.

«Трудно мотивировать себя каждые выходные, когда в уме ты постоянно держишь отрыв от лидера. Прежде всего, мы хотим попасть в топ-4, чтобы получить место в Лиге чемпионов. Что касается наших главных целей, то это Лига чемпионов и Кубок Испании».

В 1/8 финала ЛЧ «Реал» сыграет с ПСЖ, а в 1/4 финала Кубка Испании - с «Леганесом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»
Сегодня, 20:44 2
Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»
Сегодня, 20:33 1
Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»
Сегодня, 20:23 4
«Беневенто» не спешит подписывать Каналеса
Сегодня, 19:55 0
Дуайт Йорк: «Мхитарян вписался бы в игру „Арсенала“»
Сегодня, 19:45 7
Владелец «Милана» назвал слухами информацию о деле об отмывании денег при покупке клуба
Сегодня, 19:35 1
Обсудить
Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 19:50
каталонским смотрю особенно интересно че там Криштиану говорит, в чемпе уже пролет это и так понятно, так что логично кубок и ЛЧ единственные цели для команды на остаток сезона.
FERIS
FERIS ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 17:51
BARCELONA-BEST:
Да)) Месси просто уничтожил мотивацию Реала в эль-классико))
Гол с пенки,хождение пешком по полю,стояние в штрафной и это называется уничтожил?
Не смеши людей...
FERIS
FERIS
сегодня в 17:47
Мотивации не было с самого начала чемпионата....
Но то в каком психологическом состоянии сейчас находится команда им будет трудно пройти ПСЖ,не говоря уже о участии в финале ЛЧ.
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 17:46
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Zidane.5
    сегодня в 17:35
    Zidane.5:
    Реал да, эти глупые ничьи и поражения убили шансы. Но Атлетико еще даст бой.
    тоже вряд ли. Они ужасно не стабильны. К концу сезона еще не раз очки разбазарят. Про Валенсию вообще молчу.
    Zidane.5
    Zidane.5 ответил BESTjuventus10
    сегодня в 17:33
    BESTjuventus10:
    барсу уже никто не догонит. реал точно не догонит.
    Реал да, эти глупые ничьи и поражения убили шансы. Но Атлетико еще даст бой.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Zidane.5
    сегодня в 17:31
    Zidane.5:
    Судьи тащат провинцию и их сепаратистов, но чемпионства им не видать как собственных ушей.
    барсу уже никто не догонит. реал точно не догонит.
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 17:16
    Судьи тащат провинцию и их сепаратистов, но чемпионства им не видать как собственных ушей.
    Saang
    Saang ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 16:42
    BARCELONA-BEST:
    Цели Роналду: Январь - ЛЧ и Кубок Февраль - Кубок и попадание в ЛЧ Март - Кубок и попадание в ЛЕ Апрель - не вылететь из чемпионата Май - переход в МЮ
    Июнь - вылезти из Сегунды
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 16:25
    Цели Роналду:
    Январь - ЛЧ и Кубок
    Февраль - Кубок и попадание в ЛЧ
    Март - Кубок и попадание в ЛЕ
    Апрель - не вылететь из чемпионата
    Май - переход в МЮ
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 16:23
    Да)) Месси просто уничтожил мотивацию Реала в эль-классико))
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 16:15
    Херово если в январе теряют мотивацию на чемпионат.
    3ton
    3ton
    сегодня в 16:14
    В концЕ сезона скажет " Цель команды -следующий сезон"

    Глоры Реала в начале сезона "Реал возьмет требл"🤣🤣🤣
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100