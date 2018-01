Стали известны имена претендентов на звание спортсмена года по версии Мировой академии спорта Laureus.

На награду претендуют нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, велосипедист Кристофер Фрум, теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, гонщик Льюис Хэмилтон и легкоатлет Мо Фара.

Имя победителя объявят 27 февраля в Монако.

And the Nominees for the Laureus World Sportsman of the Year are…#Laureus18 pic.twitter.com/Gn7FXRSbe5