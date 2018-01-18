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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:0 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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На Смолова претендует еще один именитый клуб

сегодня, 14:32

«Севилья» проявила интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. По информации источника, испанский клуб ищет способы усилить атакующий потенциал. В числе других потенциальных новичков андалусийцев называются Миши Батшуайи («Челси»), Энди Кэрролл («Вест Хэм») и Дэниел Старридж («Ливерпуль»).

Источник также сообщает, что Смолов мог перейти в «Севилью» еще в 2016 году.

СМИ также приписывали интерес к российскому футболисту со стороны «Вест Хэма», «Реала», «Зенита», «Спартака», «Наполи» и дортмундской «Боруссии».

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 20:46
Раскркрутили Федора!успехов за бугром!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:39
А в итоге никуда не уйдет.
Igorello97
Igorello97
сегодня в 19:30
Да, продайте его уже куда нибудь за рубеж. Засиделся уже.
77rust77
77rust77
сегодня в 19:14
Смолов может заиграть в Испании
Gahi
Gahi
сегодня в 19:11
Как засидевшая невеста все хотят да никто не берет? Эх Федя ты играл бы лучше до конца в Краснодаре на носу Ч/М вот об этом надо думать!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:49
Галицкий велел агентам очередь больше не занимать!!!
kust07
kust07
сегодня в 18:35
Эх Федя когда же ты уже перейдешь наконец))
Прям рабыня Изаура какая-то
Mirajj
Mirajj
сегодня в 18:14
Из Монте Карло?Мамаев по ушам поездил?))
Поц
Поц
сегодня в 18:05
Шума много, лишь бы цену поднять.А реальных вариантов всего два:
1. Зенит
2. Краснодар
GooSe25
GooSe25
сегодня в 17:57
И будет как всегда . Всем интересен , а перейдёт в Зенит или останется. У нас так очень часто остаются дома..)
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 17:53
Вчера Дзюба..сегодня Смолов...интересно, кто завтра?
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 17:39
БД и Вест-Хэм самые нормальные варианты
Mirajj
Mirajj
сегодня в 17:30
А песеже не претендует на Смолова?а то оФигенная была бы абревиатура КМСН.
112910415
112910415
сегодня в 17:19
Федя нужен всем
впору аукцион устраивать
dudka 98
dudka 98
сегодня в 16:41
вариант с севильей круче чем вест-хем и апл
SashaVRN888
SashaVRN888
сегодня в 16:30
Зенит вне конкуренции )))
vinjard
vinjard
сегодня в 16:28
Хороший список. Cевилья возможно интересуется этими игроками: Батшуйаи, Cтарридж, Кэрролл. Вот в это мне больше вериться. Смолова кто-то туда нарисовал и зачем непонятно.
kastet2008
kastet2008
сегодня в 16:24
Клуб под названием «набиваем цену профессионально»
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 16:16
Федя "трансферная санта-барбара" Смолов!

Главное после всех этих новостей не оказаться Федьке у разбитого корыта!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 16:16
Реал это космос ))
Буллитт
Буллитт ответил старина
сегодня в 16:13
старина:
Намного смешнее ты выглядишь со своим ВЫГЛЯДЕТ.Букварь то уж купи
То, кое, либо, нибудь – черточку не позабудь.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 16:13
Давай уже куда не то!
13 RUS
13 RUS
сегодня в 16:06
В 2016 году мог перейти?и че тогда он до сих пор сидит?
старина
старина ответил Don trambon
сегодня в 16:06
Don trambon:
Спартак в этом списке опять смешно выглядет))0
Намного смешнее ты выглядишь со своим ВЫГЛЯДЕТ.Букварь то уж купи
шацк
шацк
сегодня в 16:04
Феде надо уезжать обязательно, иначе зенит выкупит и замаринует на скамейке.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:59
НИКУДА ОН ИЗ РФПЛ НЕ ДЕНЕТСЯ - КИШКА ТОНКА !
Faustello
Faustello ответил Parovoznic
сегодня в 15:59
Parovoznic:
Ой, брось ты! Какой реал? Его агент, канеш, молодец, умеет попиарить своего "подопечного". Но нельзя же воспринимать его работу за правду!
Федя голый в плаще по европе ходит, распахивает его в темных переулках и кричит - Интересуетесь?!?! )))
Брулин
Брулин
сегодня в 15:58
Хватит интересоваться- БЕРИТЕ!
Dark MU
Dark MU
сегодня в 15:56
В Испанию Феде надо!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:54
Спартак в этом списке опять смешно выглядет))0
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