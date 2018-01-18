На Смолова претендует еще один именитый клуб

«Севилья» проявила интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. По информации источника, испанский клуб ищет способы усилить атакующий потенциал. В числе других потенциальных новичков андалусийцев называются Миши Батшуайи («Челси»), Энди Кэрролл («Вест Хэм») и Дэниел Старридж («Ливерпуль»).

Источник также сообщает, что Смолов мог перейти в «Севилью» еще в 2016 году.

СМИ также приписывали интерес к российскому футболисту со стороны «Вест Хэма», «Реала», «Зенита», «Спартака», «Наполи» и дортмундской «Боруссии».