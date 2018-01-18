«Ростов» сыграл вничью в первом матче под руководством Карпина

«Ростов» на сборе в Турции сыграл вничью с румынским клубом КСМС. Этот поединок стал первым для рулевого ростовчан Валерия Карпина.
Встреча завершилась вничью (1:1), в составе российского клуба отличился Дмитрий Соловьев.
Состав «Ростова» на 1-й тайм: Абаев, Байрамян, Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер, Соловьёв, Думбия, Шомуродов, Сигурдарсон.
Состав «Ростова» на 2-й тайм: Песьяков, Ингасон, Киреев, Зуев, Майер, Чуперка, Калачёв, Сухомлинов, Ионов, Дядюн, Плиев (на просмотре).
Оценки будем давать в оф играх.
Оценки будем давать в оф играх.