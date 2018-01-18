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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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«Ростов» сыграл вничью в первом матче под руководством Карпина

сегодня, 18:07
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМСМатч завершен

«Ростов» на сборе в Турции сыграл вничью с румынским клубом КСМС. Этот поединок стал первым для рулевого ростовчан Валерия Карпина

Встреча завершилась вничью (1:1), в составе российского клуба отличился Дмитрий Соловьев.

Состав «Ростова» на 1-й тайм: Абаев, Байрамян, Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер, Соловьёв, Думбия, Шомуродов, Сигурдарсон.

Состав «Ростова» на 2-й тайм: Песьяков, Ингасон, Киреев, Зуев, Майер, Чуперка, Калачёв, Сухомлинов, Ионов, Дядюн, Плиев (на просмотре).

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Все комментарии
Dominators
Dominators
сегодня в 21:32
По ходу на всех сайтах инфа , что Ростов взял еще одного исландца , причем как свободного агента . Будет прикольно посмотреть в Ростове сб .Исландии **Ростов ** - сб . Аргентины **Зенит **. Так что Ростов живее всех живых ... ...
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:07
Валера о центральных защитниках слышал? Судя по составу в первом тайме в центре играли Макеев и Гацкан... А во втором Ингасон иииии, кто? За два тайма только 1 центральный защитник номинальный на поле побывал...
time out
time out ответил cska plus
сегодня в 20:31
cska plus:
Молодцы, а в Китае Халк возит хрюшек.
Три удара выше прачечной и гол с пенальти за всю игру - это возит? Ку-ку, Гриня!
ivany4
ivany4
сегодня в 20:04
Пока хорошо.
Оценки будем давать в оф играх.
Dominators
Dominators
сегодня в 19:47
Первая игра года под руководством нового тренера . Играли двумя разными составами оба тайма . Красивый гол забил у нас молодой пацан . Все будет пучком , Ростов еще не раз попьет кровь российских топов . Верим в Ростов .
Поц
Поц
сегодня в 19:44
Большие сомнения у меня по поводу Валеры. Ну не его это тренировать. Уж лучше пусть на Матч ТВ балаболит.
Russian_spb
Russian_spb ответил Kerri
сегодня в 19:14
решил повторить рекорд, только теперь с 1:1
cska plus
cska plus
сегодня в 18:55
Молодцы, а в Китае Халк возит хрюшек.
Kerri
Kerri
сегодня в 18:52
Интересно следующие 4 тоже вничью будут?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:38
Удачи Ростову!!! Должны туркмену нос утереть!!!
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