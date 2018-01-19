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Венгер: «Продажа Санчеса не так болезненна, как это было с ван Перси»

сегодня, 06:24

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, комментируя вероятный уход форварда Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед», признался, что ему гораздо тяжелее далась продажа Робина ван Перси в МЮ в 2012 году:

«Мы взяли ван Перси, когда он играл за резерв „Фейеноорда“. Мы проделали с ним большую работу. И когда такие игроки уходят, это ощущается особенно болезненно. 

Наши поклонники знают, что Санчес не продлит контракт, они приняли этот факт. Да, мы теряем игрока, но можем приобрести другого. Думаю, один футболист сможет заменить другого».

Напомним, недавно появилась информация о том, что футболки с именем Санчеса начали отправляться в официальные магазины «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев
сегодня в 07:53
Болезненно то, что венгер не как не уходит-ты наша хроническая болезнь!
sir_Alex
sir_Alex ответил Владимир Ушаков
сегодня в 07:30
Владимир Ушаков:
Теперь по традиции мы должны взять чемпионство,как было после трансфера РВП)
В следующем сезоне!)))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:29
Теперь по традиции мы должны взять чемпионство,как было после трансфера РВП)
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