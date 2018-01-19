«Барселона» предложила «Интеру» два варианта по покупке Рафиньи

Полузащитник «Барселоны» Рафинья очень близок к переходу в «Интер», но есть некоторые нюансы.

Итальянский клуб не будет покупать игрока этой зимой из-за финансового fair play. «Барселона» предложила «нерадзурри» два арендных варианта решения проблемы.

«Интер» может арендовать футболиста до лета с правом выкупа за 38 млн евро или же арендовать, но с обязательством покупки Рафиньи за 30 млн. Пункт о выкупе активируется, если бразилец проведет определенное количество матчей.

Официально о сделке может быть объявлено в самое ближайшее время.