Хайнкес не стал бы покупать Обамеянга

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес раскритиковал поведение нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что форвард по дисциплинарным причинам выведен из состава «Боруссии». Вероятнее всего, футболист настаивает на своей продаже этой зимой.

«Я критично отношусь к тому, что происходит с Обамеянгом. Клубы, которые хотят его подписать, должны быть осторожны, ведь точно также он может поступить и с ними. Нельзя быть эгоистом и думать только о собственных целях. Нельзя забывать и о фанатах. Я бы не стал покупать такого игрока», - сказал Хайнкес.