Миятович: «Марсело в „Реале“ не хватает конкуренции»

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович считает, что спад в игре защитника «сливочных» Марсело может быть связан с отсутствием конкуренции:

«Марсело играет за „Реал“ уже 10 или 11 лет. Это один из лучших защитников в мире. Но у многих игроков пропадает амбициозность, как только они все выиграли. К тому же в „Реале“ у него нет конкуренции.

В клуб нужно приводить игроков, которые заставят футболистов стартового состава переживать за свои места. Расслабленность - это очень плохая вещь. А при всем уважении к другим игрокам „Реала“ у Марсело нет конкуренции в клубе».