Уткин: «Шатов не Погребняк, ему играть нужно»

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал перевод тренерским штабом «Зенита» полузащитника Олега Шатова во вторую команду:

«Ситуация с Олегом Шатовым удивительна. Тренер Манчини, кажется, во второй раз на петербургском этапе карьеры сделал полезную вещь. Первой была убедительная реклама клубного мерча, а теперь он определился с игроками, которые ему не нужны.

Определенность лучше, чем выпускать левоногого атакующего полузащитника Шатова на правый фланг обороны с обратной заменой, потому что определенность лучше умышленного унижения футболиста в расцвете сил. Но теперь, когда Шатов вне команды, его почему-то направляют в „Зенит-2“. Вместо того чтобы продать или отдать в аренду недавнего игрока сборной России накануне чемпионата мира.

Шатов не Погребняк, ему играть нужно, а не зарплату отбывать. В чем же логика такого решения? Понять нельзя. Вот такая в „Зените“ спортивная дирекция».