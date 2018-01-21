Дайч: «Раздражает, что „Бернли“ упускает очки в матчах с топ-командами АПЛ»

«Бернли» Шона Дайча в этом сезоне показывает волевой футбол, команда без страха сражается с соперниками, гораздо превосходящими ее по уровню. Вот только скромный клуб в течение сезона регулярно упускает очки в матчах с командами из «топ-шестерки» АПЛ, когда, казалось бы, положительный результат уже достигнут. В последнем туре «Бернли» уступил «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом. Дайч крайне разочарован подобным итогом:
«Я разочарован, потому что хочу побеждать, желают того же и мои футболисты. Мы играли против лучших команд и каждый раз были близки. Я не просто разочарован, я раздражен.
Мы были близки к победе над МЮ на „Олд Траффорд“, очко в матче с „Ливерпулем“ уже было у нас в руках, а теперь эта игра...»
Вот где очки добирать надо было. Выгнать автобус против ТОП-6 и выдрать очко другое получается неплохо, но как только автобус Бёрнли сталкивается с таким же автобусом, вот тут то и начинаются проблемы. Забивать тоже надо.
Вот где очки добирать надо было. Выгнать автобус против ТОП-6 и выдрать очко другое получается неплохо, но как только автобус Бёрнли сталкивается с таким же автобусом, вот тут то и начинаются проблемы. Забивать тоже надо.
3 тур, 27 августа 2017 Тоттенхэм 1 - 1 Бернли
5 тур, 16 сентября 2017 Ливерпуль 1 - 1 Бернли
20 тур, 26 декабря 2017 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Бернли
О чем ты, старина?)
3 тур, 27 августа 2017 Тоттенхэм 1 - 1 Бернли
5 тур, 16 сентября 2017 Ливерпуль 1 - 1 Бернли
20 тур, 26 декабря 2017 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Бернли
О чем ты, старина?)