Агент: «„Интер“ — единственный клуб, куда хотел перейти Рафинья»

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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
    Всего голосов: 2067
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5.6 3.85 1.62
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.12 9.5 18.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 6
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.1 9.8 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.65 3.45 2.02
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.23 6.45 11.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 4 3.5 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.3 3.4 3
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4.1 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.29 6 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.6 1.5
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Агент: «„Интер“ — единственный клуб, куда хотел перейти Рафинья»

сегодня, 08:57

Вчера стало известно, что «Барселона» готова отпустить своего полузащитника Рафинью, чтобы футболист получал больше игровой практики в другом клубе. Ходили слухи, что бразилец усилит ряды «Интера». Агент игрока Алекс Беш подтвердил эту информацию:

«Рафинья счастлив присоединиться к „Интеру“. Могу также добавить, что это единственный клуб, куда он хотел перейти.

Что игрок может предложить тренеру? Многогранность. Он способен играть на очень высоком уровне на нескольких разных позициях, обладает выдающейся техникой и показывает умную тактическую игру

Рафинья находится в лучшей форме, чем когда-либо, так что сомнений в его физическом состоянии нет. Фанаты „Интера“ могут быть спокойны.

Переговоры шли со скрипом, но мы знали, что миланский клуб хочет видеть его в своих рядах, а игрок хочет в „Интер“. Так что мы уверены, что сделка состоится».

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ballak144
ballak144 ответил FILL3286
сегодня в 09:44
FILL3286:
И к бабки не ходи,причем давно уже)
"Могу также добавить, что это единственный клуб, куда он хотел перейти"
это не понятно под чем можно сказать)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:22
Любой рад будет сбежать из клуба где один не забивает пенальти - а виноваты все остальные )))
FILL3286
FILL3286 ответил ballak144
сегодня в 09:12
ballak144:
может он болеет?
И к бабки не ходи,причем давно уже)
ballak144
ballak144 ответил FILL3286
сегодня в 09:10
FILL3286:
Это он сейчас счастлив,а через месяц поймет,в какую яму попал,что из нее теперь не вылезти)
может он болеет?
FILL3286
FILL3286
сегодня в 09:02
Это он сейчас счастлив,а через месяц поймет,в какую яму попал,что из нее теперь не вылезти)
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