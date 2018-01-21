Агент: «„Интер“ — единственный клуб, куда хотел перейти Рафинья»

Вчера стало известно, что «Барселона» готова отпустить своего полузащитника Рафинью, чтобы футболист получал больше игровой практики в другом клубе. Ходили слухи, что бразилец усилит ряды «Интера». Агент игрока Алекс Беш подтвердил эту информацию:

«Рафинья счастлив присоединиться к „Интеру“. Могу также добавить, что это единственный клуб, куда он хотел перейти.

Что игрок может предложить тренеру? Многогранность. Он способен играть на очень высоком уровне на нескольких разных позициях, обладает выдающейся техникой и показывает умную тактическую игру

Рафинья находится в лучшей форме, чем когда-либо, так что сомнений в его физическом состоянии нет. Фанаты „Интера“ могут быть спокойны.

Переговоры шли со скрипом, но мы знали, что миланский клуб хочет видеть его в своих рядах, а игрок хочет в „Интер“. Так что мы уверены, что сделка состоится».