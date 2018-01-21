СМИ: «Реал» готовится побить трансферный рекорд, предложив за Кейна 200 млн фунтов

В Англии утверждают, что «Реал» не оставляет попыток подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Более того, «королевский клуб» готов побить трансферный рекорд, предложив за забивного футболиста 200 млн фунтов.

«Шпоры» же, если верить слухам, требуют за форварда 300 млн фунтов.