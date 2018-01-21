СМИ: «Реал» готовится побить трансферный рекорд, предложив за Кейна 200 млн фунтов

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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СМИ: «Реал» готовится побить трансферный рекорд, предложив за Кейна 200 млн фунтов

сегодня, 13:17

В Англии утверждают, что «Реал» не оставляет попыток подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Более того, «королевский клуб» готов побить трансферный рекорд, предложив за забивного футболиста 200 млн фунтов.

«Шпоры» же, если верить слухам, требуют за форварда 300 млн фунтов.

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Все комментарии
Robbaggio
Robbaggio ответил Ruslan3132
сегодня в 20:34
Откровенно слабо, полное разочарование
Воин666
Воин666 ответил vale46
сегодня в 17:56
vale46:
Что всё таки его?
Купит я имел в виду, уже исправил.
vale46
vale46 ответил Воин666
сегодня в 17:34
Что всё таки его?
Puni
Puni
сегодня в 16:43
Зажать 180 за Мбаппе, 222 за Неймара, но предложить 230 за Кейна. Что за маразм у Переса)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:30
ALBA BARCELONA 21:
Психологическое состояние Роналду катастрофическое-никто не хочет купит,решили продать,только Китай сдедал запрос. Без шуток и подколок,на самом деле Криш после такой бешенной популярности видя,какое к нему отношение может сойти с ума,потому что 33 года,без физики он простой середняк и не стоит больших денег. Месси пешком делает то,что Рону требуется глобальные усилия,потому что,талант.
Всем бы так в 33 года сходить с ума в окружении миллионов $, жены и 4 детей, друзей и близких ))
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Robbaggio
сегодня в 16:29
Robbaggio:
Макманаман и Бекхэм неплохо играли в Реале, а Гарри Линекер и в Барселоне забивал немало. Так что по одному Оуэну не стоит делать выводов
а что, Оуэн плохо сыграл в Мадриде? Мало забил?
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 16:14
В Реал сватают всех! Слухи да и только!
Robbaggio
Robbaggio ответил ЮЗИК
сегодня в 16:14
Макманаман и Бекхэм неплохо играли в Реале, а Гарри Линекер и в Барселоне забивал немало. Так что по одному Оуэну не стоит делать выводов
рус фан
рус фан
сегодня в 16:13
Кейн на мой взгляд не стоит 200 млн фунтов, у него нет ни ЗМ ни ЗБ и он даже не признавался в отличии от то го же Бэйла лучшим игроком сезона в АПЛ ни разу, платить за форварда с дриблингом как у Дзюбы такие деньги на мой взгляд этот надо просто любить тратиться.
Red_team
Red_team ответил ЮЗИК
сегодня в 15:57
ЮЗИК:
Англичане в Испании не умеют играть, история уже показала
Фамилии в студию!
No problem
No problem
сегодня в 15:04
Надо 300лям раз в кое куда им надавать.
Deuced
Deuced
сегодня в 15:00
не отпустят , на 250 млн фунтов еще есть шанс урвать
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:38
Психологическое состояние Роналду катастрофическое-никто не хочет купит,решили продать,только Китай сдедал запрос.
Без шуток и подколок,на самом деле Криш после такой бешенной популярности видя,какое к нему отношение может сойти с ума,потому что 33 года,без физики он простой середняк и не стоит больших денег.
Месси пешком делает то,что Рону требуется глобальные усилия,потому что,талант.
Воин666
Воин666
сегодня в 14:34
Я думаю летом Реал всё таки его купит, так как усиление очень необходимо.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:16
Не стоит Кейну переходить в реал,загубит там себя.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:15
Англичане в Испании не умеют играть, история уже показала
Apsny
Apsny
сегодня в 14:10
Я только за).
alexov222
alexov222
сегодня в 14:01
десятку можно скинуть-290 и по рукам...летом будет дороже))
Брулин
Брулин
сегодня в 13:48
Гарри не ломай себе карьеру!! Англичане не играют в ла лиге так круто как могут или могли когда-либо!! Лучше остаться в Англии!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 13:45
СМИ: Бавария готовится побить трансферный рекорд,предложив за Дзюбу 175 млн фунтов)
Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес видит замену Роберту Левандовски,который в скором времени перейдет в Уфу на правах аренды!
Так же Хайнкес признался,что мог подписать воспитанника зенита еще прошлым летом))
А позавчера президент клуба Ули Хёнесс заявил,что очень сильно рассчитывает на молодого,перспективного Питерца)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил grafff
сегодня в 13:39
grafff:
Рекорд 220 неймар
не фунтов...
222 млн евро = 196 млн фунтов.....
grafff
grafff
сегодня в 13:38
Рекорд 220 неймар
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:36
Реал уже побил все рекорды....по слухам.
Усиляются все...кроме Мадрида.
Слухов - вагон....в итоге не могут выиграть ни у Нимансии,ни у Сельты, ни у Вилльяреала......
Думаю новости про усиление команды Неймарами и Кейнами будут до пенсии Бенземы....лет 5 ещё....
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:31
Куда катится футбол?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:28
Совсем с ума посходили.
"Тоттенхэму" нужно быстрее скидывать Кейна.
У того скоро крышу сорвет от денежных разговоров.
FILL3286
FILL3286 ответил 3ton
сегодня в 13:23
3ton:
Очередной Бейл для и Реала и Оуэн ))
У вас коутиньо будет овощем)) Вангую)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 13:22
Я еще до сих пор не отошел и не пойму,как Париж заплатил за Бразильского петушка 222 миллиона!
3ton
3ton
сегодня в 13:21
Очередной Бейл для и Реала и Оуэн ))
FILL3286
FILL3286
сегодня в 13:21
Мда мешки с ума посходи совсем)
Щас через пару часов инфа: ПСЖ готов заплатить за Кейна 300 млн евро)
Заратустра
Заратустра
сегодня в 13:19
Если Реал захочет, то купит Кейна. В курятнике на деньги ведутся только так.
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