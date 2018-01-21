Каррера нацелился на победу в трех турнирах

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
  • Главные новости
  • Все новости
21:54
«Милан» одержал волевую победу над «Кальяри»3
20:53
«Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»22
20:03
«Реал» разбил «Депортиво»95
19:30
«Зенит» может перехватить у «Спартака» Максимовича67
19:23
Левандовски и Мюллер разобрались с «Вердером»6
21:59
«Бетис» - «Барселона»: стартовые составы0
21:53
Гола Пьяцы не хватило «Шальке» для победы над «Ганновером»0
21:39
Друг Роналду: «Страсть к футболу для Криштиану важнее денег»3
21:37
Пеллегрино: «Сейчас для „Саутгемтона“ важно любое очко»0
21:31
Почеттино: «Поле было в тяжелом состоянии, поэтому сложно было хорошо сыграть»0
21:27
Каррера: «„Спартак“ не получал никаких предложений и запросов по Промесу»1
21:23
Эрик Дайер: «„Тоттенхэм“ не смог показать свой максимум»1
21:19
Тадич: «Встречались две агрессивные команды, поэтому было много борьбы»0
21:13
Уорд-Праус: «„Саутгемптон“ должен бороться в каждом матче»0
21:10
Каррера: «Джикия, учитывая его характер, восстановится раньше срока»1
21:08
Бертран: «Рады, что заработали очки в матче с „Тоттенхэмом“»0
20:59
«Монако» одержал победу над «Метцом»1
20:40
Роналду воспользовался телефоном, чтобы оценить тяжесть своей травмы29
20:36
Иммобиле получил травму в матче с «Кьево»0
20:28
Симоне Индзаги: «Сегодня мы смогли забить много голов - это хороший знак»1
20:26
Аллегри: «Буффон вернется в состав на следующей неделе»0
20:16
Перес сообщил Роналду, что у «Реала» нет денег на продление контракта с португальцем37
20:05
Пеле: «Я в порядке»2
19:45
ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»21
19:38
«Ахмат» обыграл пражскую «Славию»2

Каррера нацелился на победу в трех турнирах

сегодня, 21:17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его команда будет бороться за победу во всех турнирах.

«Я, конечно, не волшебник, но почему бы не победить во всех трех турнирах? По крайней мере, мы попытаемся. Будем выкладываться на сто процентов, а игра рассудит».

В чемпионате России «Спартак» занимает третье место, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков. В Лиге Европы «красно-белые» сыграют с «Атлетиком» в рамках 1/16 финала турнира, а в Кубке России москвичей ждут «Крылья Советов» в четвертьфинале.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каррера: «„Спартак“ не получал никаких предложений и запросов по Промесу»
Сегодня, 21:27 1
Каррера: «Джикия, учитывая его характер, восстановится раньше срока»
Сегодня, 21:10 1
Павлюченко сообщил о хорошем предложении из Индии
Сегодня, 19:07 15
Рауш: «Были варианты в Бундеслиге, но там я уже наигрался»
Сегодня, 19:04 2
Павлюченко не собирается завершать карьеру
Сегодня, 18:45 17
Силкин про Рауша: «„Динамо“ такие игроки нужны как воздух»
Сегодня, 16:56 3
Обсудить
Все комментарии
piercman
piercman ответил -ПиР@НьЯ-
сегодня в 21:59
-ПиР@НьЯ-:
забыл добавить что это 1949 год,и Зенит к тому время шел на 1 месте,а вот спартачок на законном 4))
археологам из тарасовки бесполезно что-либо говорить)
-ПиР@НьЯ-
-ПиР@НьЯ- ответил RDeanW
сегодня в 21:57
RDeanW:
я так кайфую, когда бомжи пишут "7партак")) 0:7 - крупнейшее поражение спартака в истории. а до этого проигрывали только в 5 мячей. но есть один клуб.... ))))
забыл добавить что это 1949 год,и Зенит к тому время шел на 1 месте,а вот спартачок на законном 4))
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11
сегодня в 21:49
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
    сегодня в 21:46
    Jeck Denielse:
    Потому что в чемпионате отстают от Локо на 8 очков.... Потому что в Европе отстают от команд на 100 баллов в рейтинге УЕФА...... А в Кубке пока всё ровно....вот там надёга есть... Но мысли и слова правильные....
    Посчитай еще, сколько команд, которые впереди Спартака по баллам в рейтинге сейчас за бортом еврокубков...
    RDeanW
    RDeanW ответил Jum13
    сегодня в 21:46
    Jum13:
    Ого! Покорители Китая самоутверждаются )))
    мы самоутверждаемся над вами как покорители конюшни) вот и всё) а товарняки ничего не значат)
    RDeanW
    RDeanW
    сегодня в 21:45
    я так кайфую, когда бомжи пишут "7партак")) 0:7 - крупнейшее поражение спартака в истории. а до этого проигрывали только в 5 мячей. но есть один клуб.... ))))

    Хороший Малый
    Хороший Малый
    сегодня в 21:45
    Надо на деле себя показывать ,а не языком пустословить .
    борька
    борька
    сегодня в 21:45
    !
    !
    !
    Целколоматель!
    Footbolista
    Footbolista ответил piercman
    сегодня в 21:44
    piercman:
    всегда говорил, что в тарасовке произрастает что-то нелегальное и очень забористое. очевидно, каррера наткнулся на это растение, вот его и понесло)
    Зенит уже давно "несет", особенно в неконтролируемом желании потратить деньги...
    Jum13
    Jum13 ответил RDeanW
    сегодня в 21:43
    RDeanW:
    смотрите сколько аустайдеров с пятой строчки набежало) покорители волеренг подают голос)
    Ого! Покорители Китая самоутверждаются )))
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11
    сегодня в 21:43
    ну пару дежурных слов про мифический духЪ стоило бы добавить, коль такую ересь городишь
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:41
    Ещё один мечтатель с Апеннинского полуострова...
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 21:41
    Реально выиграть только кубок России, чего я Спартаку и пожелаю, ибо не хочу, чтобы команда из ФНЛ в ЛЕ у нас играла...
    grafff
    grafff
    сегодня в 21:39
    Посмотрим
    piercman
    piercman
    сегодня в 21:39
      Ryan Giggs 11
      Ryan Giggs 11
      сегодня в 21:39
      7партак непременно победит
      Прохорович
      Прохорович
      сегодня в 21:38
      Я Думаю что кубок России они возьмут. не надо распыляться . вон уже и Джикию потеряли.
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 21:37
      Фанаты 43 пробоин больше всего тут экспертные мнения озвучивают,наверное думают что в чем то разбираются ))
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 21:36
      Боевой настрой у 7.
      Но как всегда ничего не получится.
      Forever Atletico de Madrid
      Forever Atletico de Madrid
      сегодня в 21:34
      Ха ха ха!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 21:33
      Потому что в чемпионате отстают от Локо на 8 очков....
      Потому что в Европе отстают от команд на 100 баллов в рейтинге УЕФА......
      А в Кубке пока всё ровно....вот там надёга есть...

      Но мысли и слова правильные....
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 21:32
      Реально "Спартаку" можно выиграть только Кубок России. И то, нужно очень постараться. Математический расчёт тут не прокатит. Денежный расчёт может прокатить, но тут "газпрёму" равных нет!
      YRunner
      YRunner
      сегодня в 21:29
      Мечтать не вредно!
      Но всё же удачи зацепить хоть один трофей.
      112910415
      112910415
      сегодня в 21:28
      да ладно...двух хватит
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Zimka
      сегодня в 21:28
      Zimka:
      Кубок Соли это понятно, а какие ещё 2?
      Кони выиграли кубок Соли в 2010.
      RDeanW
      RDeanW
      сегодня в 21:27
      смотрите сколько аустайдеров с пятой строчки набежало) покорители волеренг подают голос)
      Alex-96
      Alex-96
      сегодня в 21:27
      Потому что 7-0, 1-18 и 16 лет.
      Zimka
      Zimka
      сегодня в 21:26
      Кубок Соли это понятно, а какие ещё 2?
      Jum13
      Jum13
      сегодня в 21:22
      Да-да - дело "33 очка в первом круге" живет и поныне )))
      Kuprin
      Kuprin
      сегодня в 21:21
      В тарасовке снова в моде бромотан
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100