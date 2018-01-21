Каррера нацелился на победу в трех турнирах

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его команда будет бороться за победу во всех турнирах.

«Я, конечно, не волшебник, но почему бы не победить во всех трех турнирах? По крайней мере, мы попытаемся. Будем выкладываться на сто процентов, а игра рассудит».

В чемпионате России «Спартак» занимает третье место, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков. В Лиге Европы «красно-белые» сыграют с «Атлетиком» в рамках 1/16 финала турнира, а в Кубке России москвичей ждут «Крылья Советов» в четвертьфинале.