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«Золотая бутса»: Кейн захватил лидерство

сегодня, 11:05

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». В лидеры списка вырвался нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший единственный гол своей команды в последнем матче с «Саутгемптоном» (1:1).

Так выглядит первая десятка рейтинга:

Харри Кейн («Тоттенхэм»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка*;

Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Лионель Месси («Барселона»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Жонас («Бенфика»): 23 гола, коэффициент лиги 1.5 - 34.5 очка;

Роберт Левандовски («Бавария»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Радамель Фалькао («Монако»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очка;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очка.

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

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Все комментарии
Hatewind
Hatewind
сегодня в 17:31
Как я и говорил неделю назад, что Месси их всех догонит и перегонит...

Еще немного осталось.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Triem
сегодня в 17:13
Triem:
Никогда не интересовался такой статистикой но это уже серьезно, учитывая что Кейн играет в АПЛ, где забивать тяжелее чем в остальных лигах. Жаль что кейн не в Арсенале)) Тем не менее, мужик! Впечатляет!
Поставь Неймара в пару с Кейном и увидишь , как упадёт его результативность.
рус фан
рус фан
сегодня в 16:48
Кейн хорош, но "цыплят по окончании сезона считают".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:09
Лол, Кавани играет в чемпионате, где 2/3 команд дешевле по стоимости игроков самой дешевой команды АПЛ, и при этом коэффициент наравне с Кейном.

Получается, если бы в нападении ПСЖ был бы игрок, который не 1 момент из 10 может реализовать, а больше, он просто по умолчанию каждый раз "Золотую бутсу" получал.
Triem
Triem
сегодня в 15:10
Никогда не интересовался такой статистикой но это уже серьезно, учитывая что Кейн играет в АПЛ, где забивать тяжелее чем в остальных лигах.
Жаль что кейн не в Арсенале)) Тем не менее, мужик! Впечатляет!
Великий Князь
Великий Князь ответил neomessi
сегодня в 14:40
neomessi:
ООООО какие люди)) Привет болельщик кабинетного чемпиона и самого неудачного клуба в истории ЛЧ особенно финальных игр)
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 14:26
    Месси обойдёт, как пить дай.
    neomessi
    neomessi ответил Великий Князь
    сегодня в 14:21
    ООООО какие люди))
    Привет болельщик кабинетного чемпиона и самого неудачного клуба в истории ЛЧ особенно финальных игр)
    YRunner
    YRunner ответил Великий Князь
    сегодня в 13:55
    Великий Князь:
    всё равно я за нашего сериального мальца.
    Мне он тоже симпатичен, но я за заклятого (врага) соседа Кейна он же из АПЛ. Только бы не Каваня.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил YRunner
    сегодня в 13:54
    YRunner:
    У Иммобиле вроде травма, шансы уменьшились.
    всё равно я за нашего сериального мальца.
    YRunner
    YRunner ответил Великий Князь
    сегодня в 13:53
    Великий Князь:
    Кейн машина, но я за Имобиле
    У Иммобиле вроде травма, шансы уменьшились.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил neomessi
    сегодня в 13:45
    neomessi:
    ахахах))) и это говорит болельщик бей беги лиги, где кроме как ударит и покалечить игроков ничего толкового не знают)
    Челси чпокнет Барселоналу
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 13:44
    Lazio-Kiev:
    Поэтому Салах у вас так разгулялся после сериАла? ))
    В серии А нет скорости говорили они. А теперь Салах, которого сериАльщики держали в ежёвых рукавицах, всех сметает на своём пути)
    neomessi
    neomessi ответил заDOOMчивый
    сегодня в 13:40
    заDOOMчивый:
    коэффицент в ЛОЛЛиге должен быть ниже чем в АПЛ, потом Серия А и Бундес,а в конце Лига 1. В АПЛ гнома и кристинку так бы прессовали,что болшьше 10 мячей за сезон не забили,ну разве что с пенальти. в Испании ударил по воротам,мяч сам туда залетел,а в Англии надо ещё успеть нанести удар... Поэтому Кейн должен был явно опережать тех пропиаренных пенсионеров. А во Франции перед тем как нанести удар,можно ещё успеть в душевую сбегать и в парикмахерскую.
    ахахах))) и это говорит болельщик бей беги лиги, где кроме как ударит и покалечить игроков ничего толкового не знают)
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил заDOOMчивый
    сегодня в 13:38
    заDOOMчивый:
    коэффицент в ЛОЛЛиге должен быть ниже чем в АПЛ, потом Серия А и Бундес,а в конце Лига 1. В АПЛ гнома и кристинку так бы прессовали,что болшьше 10 мячей за сезон не забили,ну разве что с пенальти. в Испании ударил по воротам,мяч сам туда залетел,а в Англии надо ещё успеть нанести удар... Поэтому Кейн должен был явно опережать тех пропиаренных пенсионеров. А во Франции перед тем как нанести удар,можно ещё успеть в душевую сбегать и в парикмахерскую.
    Поэтому Салах у вас так разгулялся после сериАла? ))
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 13:37
    Кейн машина, но я за Имобиле
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 13:33
    Месси возьмём и оставит опять оставит в дураках мадридского балабола))
    violent
    violent
    сегодня в 13:21
    я за Иммобиле
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 13:13
    коэффицент в ЛОЛЛиге должен быть ниже чем в АПЛ, потом Серия А и Бундес,а в конце Лига 1. В АПЛ гнома и кристинку так бы прессовали,что болшьше 10 мячей за сезон не забили,ну разве что с пенальти. в Испании ударил по воротам,мяч сам туда залетел,а в Англии надо ещё успеть нанести удар... Поэтому Кейн должен был явно опережать тех пропиаренных пенсионеров. А во Франции перед тем как нанести удар,можно ещё успеть в душевую сбегать и в парикмахерскую.
    амурец
    амурец ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 12:45
    Lazio-Kiev:
    Тот, который забьет больше остальных. Только я бы пенальти в зачёт не брал бы.
    да конечно пенальти не счёт и ещё смотреть кому забивал
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил амурец
    сегодня в 12:44
    амурец:
    ну а кто больше заслужил?
    Тот, который забьет больше остальных. Только я бы пенальти в зачёт не брал бы.
    амурец
    амурец ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 12:41
    Lazio-Kiev:
    Неужели? Чем же? Наверное тем, что больше игр проведёт с аутсайдерами?
    ну а кто больше заслужил?
    борька
    борька
    сегодня в 12:29
    Наш Федор голов 45 вкатит и завоюет Золотую бутсу!
    loko7
    loko7
    сегодня в 12:27
    Харри Кейн играет здорово, будет сложно его удержать в команде.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 12:18
    Когда говорят ЗАСЛУЖИЛ, аж бесит.
    Кто больше забьет , тот и получит ЗБ
    barcelonistas
    barcelonistas ответил Islam0500
    сегодня в 12:07
    Да, повысили. По неведомым причинам
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:01
    Кавани забуксовал, хотя в самом простейшем чемпионате ТОП-5 играет
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 11:56
    Да пускай всякие Кейны и Иммобиле хоть на изнанку вывернутся,всё равно их скоро обгонит Месси. Взятие Месси Золотой бутсы лишь дело времени.
    cska plus
    cska plus ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 11:47
    Lazio-Kiev:
    Шутка прошла😂
    Ок.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил cska plus
    сегодня в 11:46
    cska plus:
    Ты хочешь, чтобы Кавани получил?
    Шутка прошла😂
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