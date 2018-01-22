«Золотая бутса»: Кейн захватил лидерство

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». В лидеры списка вырвался нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший единственный гол своей команды в последнем матче с «Саутгемптоном» (1:1).

Так выглядит первая десятка рейтинга:

Харри Кейн («Тоттенхэм»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка*;

Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Лионель Месси («Барселона»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Жонас («Бенфика»): 23 гола, коэффициент лиги 1.5 - 34.5 очка;

Роберт Левандовски («Бавария»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Радамель Фалькао («Монако»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очка;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очка.

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.