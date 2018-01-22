Мхитарян - игрок «Арсенала»

Пресс-служба «Арсенала» сообщает о переходе в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. В то же время нападающий «канониров» Алексис Санчес отправился в обратном направлении.

Срок действия контракта между Мхитаряном и лондонским клубом не разглашается, но отмечается, что это долгосрочное соглашение.

Мхитаряна заставили перейти в «Арсенал»