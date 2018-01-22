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Мхитарян - игрок «Арсенала»

сегодня, 21:15

Пресс-служба «Арсенала» сообщает о переходе в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. В то же время нападающий «канониров» Алексис Санчес отправился в обратном направлении.

Срок действия контракта между Мхитаряном и лондонским клубом не разглашается, но отмечается, что это долгосрочное соглашение.

Мхитаряна заставили перейти в «Арсенал»

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Все комментарии
Red_team
Red_team
сегодня в 22:23
Удачи Микки, надеюсь он вернется на свой высокий уровень в Арсе, только в матчах с МЮ пусть будет улиткой =)
mphuZ
mphuZ ответил дяденька Онуфрий
сегодня в 22:18
дяденька Онуфрий:
Сочувствую Генриху, стал разменной монетой в играх руководства манков
Да кто ещё "разменная монета"?
Учитывая, что на сегодняшнем рынке Мхитаряна можно было обратно впарить за 30 лямов (или за сколько там его покупали) или даже за 50 особо ушлым, то в плюсе наоборот остался Арсенал)) А ещё не забывайте откаты Райоле и другим посредникам + у Санчеса сейчас одна из самых больших зарплат в АПЛ, если не самая большая.
dzvinka
dzvinka ответил Owl Fake
сегодня в 22:16
Owl Fake:
Глаза полные счастья. Мечту, говорит, осуществил?)
то что ты видиш в его глазах... это воспоминания о моуре... давно замечаю у многих этот взгляд... ДеБрюйне, Салах и прочие, в свое время)).
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:14
эта форма ему куда больше к лицу, и к его игре! зайдет!
dimagas1
dimagas1
сегодня в 22:07
А кто знает условия?Там обмен или какая-тот мутка с арендами?
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 22:05
Foxes
Foxes ответил Martini1987
сегодня в 21:58
Martini1987:
какой-то странный трансфер, самого то Генриха спросили, хочет он в арсенал или нет!? если нет, то это уже больше похоже на работорговлю))
Мхитарян: «Я осуществил свою мечту»
Haik444
Haik444
сегодня в 21:54
Поздравляю Арсенал и Генриха) Надеюсь на повторение шикарного сезона в боруссии.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 21:52
Что то лицо у него не довольное. И где видос на котором венгерка сидит на пианино играет, а Мхитарян грустный коньяк пьёт и шашлыком закусывает в качестве презентации? А?
Martini1987
Martini1987
сегодня в 21:52
какой-то странный трансфер, самого то Генриха спросили, хочет он в арсенал или нет!? если нет, то это уже больше похоже на работорговлю))
Брулин
Брулин
сегодня в 21:49
Хороший трансфер..Чую у Ляказета теперь будет по 10-15 моментов за матч.
Месут и Генрих топовые ассистенты
FRZZ
FRZZ
сегодня в 21:47
А может и заиграет, Озил все таки отличный распасовщик, поможет ему.
Хороший Малый
Хороший Малый
сегодня в 21:45
С покупкой, Удачи в Арсенале .
Стыдно за зенит
Стыдно за зенит
сегодня в 21:44
Будет хорош у канониров. Особо ушлые экземпляры даже начнут петь о том, что развели Юнайтед на топаря. 146%
Виталий Романенко
Виталий Романенко
сегодня в 21:44
Удачи
Serge_1
Serge_1
сегодня в 21:42
Удачи Мики,преодолей себя, будь решительным и уверенным и снова радуй нас своей игрой.
Заратустра
Заратустра ответил Foxes
сегодня в 21:34
С трудом лыбу давит. Понимает, что на понижение пошёл )
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:33
Удачи Генриху в Арсенале и возобновления успешной карьеры.
борька
борька
сегодня в 21:33
!
!
!
Успехов, радуйте зрителей азартной игрой!
Tigran Danielyan
Tigran Danielyan
сегодня в 21:32
Удачи...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:31
я думаю, это плюс для нас. Насчет поиска места для игрока - не должно быть проблемой, Айвоби не тянет на основу пока, он должен уступить Генриху.
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 21:30
Глаза полные счастья.
Мечту, говорит, осуществил?)
loko7
loko7
сегодня в 21:28
Желаю раскрыть ему весь свой потенциал.
Брулин
Брулин
сегодня в 21:27
Удачи обоим !!
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11
сегодня в 21:27
удачи мики
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 21:26
отличный обмен для мю. а на кой генрих арсеналу не понятно.) в апл свои приколы)
YRunner
YRunner
сегодня в 21:25
Хоть в футбол начнешь играть. А-то понимаешь на автовокзале шашлыки вертел. С приехалом, Генрих.
spartach091
spartach091
сегодня в 21:23
Удачи Генриху и Арсеналу!
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 21:23
Желаю Генриху показать всё на что он способен в Арсенале. Мы уже обожглись не раз из за близорукости Моура в выборе игроков, теперь очередь за МЮ.
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 21:22
Посмотрим что выйдет из этого
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