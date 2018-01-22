Мхитарян - игрок «Арсенала»

Пресс-служба «Арсенала» сообщает о переходе в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. В то же время нападающий «канониров» Алексис Санчес отправился в обратном направлении.
Срок действия контракта между Мхитаряном и лондонским клубом не разглашается, но отмечается, что это долгосрочное соглашение.
Учитывая, что на сегодняшнем рынке Мхитаряна можно было обратно впарить за 30 лямов (или за сколько там его покупали) или даже за 50 особо ушлым, то в плюсе наоборот остался Арсенал)) А ещё не забывайте откаты Райоле и другим посредникам + у Санчеса сейчас одна из самых больших зарплат в АПЛ, если не самая большая.
Учитывая, что на сегодняшнем рынке Мхитаряна можно было обратно впарить за 30 лямов (или за сколько там его покупали) или даже за 50 особо ушлым, то в плюсе наоборот остался Арсенал)) А ещё не забывайте откаты Райоле и другим посредникам + у Санчеса сейчас одна из самых больших зарплат в АПЛ, если не самая большая.
Месут и Генрих топовые ассистенты
Месут и Генрих топовые ассистенты
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Успехов, радуйте зрителей азартной игрой!
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Успехов, радуйте зрителей азартной игрой!
Мечту, говорит, осуществил?)
Мечту, говорит, осуществил?)