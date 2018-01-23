«Вест Бромвич» близок к подписанию защитника сборной Египта

Защитник «Замалека» и сборной Египта Али Габр близок к тому, чтобы стать игроком «Вест Бромвича». Как утверждает источник, первоначальное предложение «дроздов» об аренде 29-летнего игрока не устроило египетский клуб, но затем англичане решили увеличить сумму предложения до 400 тысяч евро. В результате футболист оказался вне заявки «Замалека» на матч Премьер-Лиги Египта с «Аль-Масри», который состоится в среду, что, согласно источнику, говорит о близящемся переходе египтянина в «Вест Бромвич».

Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс может покинуть команду за £ 3 млн, если клуб не сумеет сохранить место в АПЛ.